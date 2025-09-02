Aus und vorbei! Top-Talent verlässt Schalke 04 endgültig

2021 wechselt er aus der Jugend von Rapid Wien in die Knappenschmiede. Schon in seinen ersten Spielen für die U17 von Schalke 04 konnte er sein enormes Potenzial unter Beweis stellen. Nach vier Jahren geht es für den Youngster nun zurück in die Heimat.

Bei Schalke 04 hatte man große Hoffnungen, dass Tristan Osmani das nächste große Juwel wird. Erst im Sommer 2024 unterzeichnete er einen Profivertrag bei Königsblau bis 2027. Knapp 16 Monate später verlässt der den Revierklub.

Osmani verlässt Schalke 04

Sowohl in der U17 als auch in der U19 konnte der Österreicher für Furore sorgen, doch der Durchbruch im Herrenbereich wollte (noch) nicht gelingen. Einen weiteren Anlauf startet Osmani daher jetzt in der Heimat.

Wie S04 am Dienstag (02. September) offiziell verkündet hat, zieht es den 20-Jährigen zum Floridsdorfer AC in die zweite österreichische Liga. Beim FAC hat er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Der Deal ist unter Dach und Fach.

Für die U23 von Schalke 04 stand der gebürtige Österreicher in der Regionalliga West 31 Mal auf dem Platz, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete drei Tore vor. Sein Profidebüt feierte Osmani hingegen noch nicht. Einzig im DFB-Pokal stand er einmal im Kader.

Durchbruch in der Heimat?

In Florisdorf möchte der gebürtige Wiener nun die ersten Schritte im Profifußball gehen. Nach fünf Spielen steht der FAC mit zehn Punkten auf Rang drei, Osmani steigt also in einer starken Phase ein. Schon in Kürze könnte er sein Debüt feiern.

Nach vier Jahren ist auf Schalke also Schluss. Nun geht es in der Heimat weiter. Sein größter Erfolg auf Schalke war sicherlich der Gewinn der U17-Meisterschaft 2022. Mit neun Torbeteiligungen in 18 Spielen hatte Osmani einen großen Anteil an diesem Titel.