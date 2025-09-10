Transfer-Angriff scheiterte – kriegt Schalke 04 ihn im Winter zum Nulltarif?

Nach dem Transfersommer ist vor dem Transferwinter. Und für Schalke 04 könnte dieser eine echte Chance bereithalten. Bereits vor einigen Wochen zeigte S04 Interesse an Ali Ahmed von den Vancouver Whitecaps. Doch der Verein schob einem Transfer des kanadischen Nationalspielers einen Riegel vor. Wird genau das jetzt zum Vorteil für die Königsblauen?

Klar, in dieser Hinrunde unterstützt Ahmed die Knappen noch nicht. Doch dadurch eröffnet sich für Schalke 04 die Möglichkeit eines ablösefreien Transfers im Winter. So könnten sich die Königsblauen eine echte offensive Verstärkung sichern – und das zum Nulltarif. Unter Dach und Fach ist allerdings noch nichts.

Ahmed ablösefrei zu Schalke 04?

Wie der kanadische Sportsender „TSN“ berichtet, bauen die Whitecaps aktuell noch auf eine Vertragsverlängerung mit Ahmed bis 2026. Dazu besitzt der Verein eine einseitige Option für den 24-Jährigen. Sollten die Verantwortlichen in Vancouver davon keinen Gebrauch machen, wäre der Weg frei für Schalke 04. Um eine wichtige Qualität könnte der Flügelspieler den blau-weißen Kader in jedem Fall ergänzen.

In der laufenden MLS-Saison verbuchte Ahmed in 16 Einsätzen bereits fünf Vorlagen. So könnte der Kanadier also genau die Rolle des Vorbereiters für die gut besetzte Schalker Sturmspitze ausfüllen. Ahmed ist darüber hinaus flexibel im zentralen oder die Außenbahn im Mittelfeld einsetzbar. In Kanada hält man sich allerdings noch bedeckt.

Whitecaps sind sich „Spekulationen bewusst“

„Wir sind uns der Spekulationen bewusst“, erklärte der sportliche Direktor der Whitecaps Axel Schuster, der von 2016 bis 2019 auch Sportdirektor des FC Schalke 04 war, gegenüber „TSN„. Man werde allerdings erst etwas kommentieren, wenn es etwas Offizielles zu verkünden gäbe.

Ob sich Schalke 04 also die Dienste des Mittelfeldspielers ablösefrei sichern kann, bleibt abzuwarten. Bis dahin kann sich Ahmed sicherlich noch das ein oder andere kreative Kunststück vom neuen Teamkollegen Thomas Müller abschauen.