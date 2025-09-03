Es geht um ein Top-Talent! Profitiert S04 von der drohenden Auflösung eines Klubs?

Die Transferphase ist geschlossen, der Kader des FC Schalke 04 steht. Zumindest zu großen Teilen, denn Abgänge sind weiterhin möglich. Doch auch nach Transferschluss schauen sich die S04-Bosse weiter nach möglichen Neuverstärkungen für die Zukunft um.

Dabei scheint auch ein Top-Talent aus Australien auf dem Radar des Revierklubs zu sein. Schalke soll bereits ein Angebot abgegeben haben. Unter besonderen Umständen könnte der Youngster sogar ablösefrei zu S04 wechseln.

S04 hat australisches Defensiv-Talent auf dem Zettel

In dieser Transferphase hat sich der S04 in erster Linie auf gestandene Spieler fokussiert, die Königsblau sofort weiterhelfen können. Akteure wie Timo Becker, Nikola Katic, Hassan Kurucay und Finn Porath sind als klare Stamm- und Führungsspieler geholt. Bis dato geht dieser Plan voll auf.

Doch Frank Baumann, Ben Manga und Co. halten weiterhin die Augen nach jungen Talenten offen. Laut „Couriermail“ soll Königsblau konkretes Interesse an Dylan Leonard. Der 18-Jährige spielt bei Western United in der höchsten australischen Spielklasse und gehört zu den besten Spielern seines Jahrgangs.

Leonard ist bei Western United gesetzt, gehört zum absoluten Stammpersonal. Auch deswegen soll S04 mit einem ersten Angebot für Leonard bei den Verantwortlichen des australischen Top-Klubs abgeblitzt sein – obwohl der Vertrag des Youngsters nur noch bis 2026 läuft.

Western United droht der Super-GAU

Und doch könnte Schalke bei Leonard zuschnappen – und das sogar ablösefrei. Denn Western United droht die Vereinsauflösung. Das Gericht hat jenes harte Urteil gefällt, da der Klub in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. Sollte es Western United nicht gelingen, die vom Gericht angeordnete Vereinsauflösung zu umgehen, könnte Leonard ablösefrei zu Schalke wechseln.

Die Knappen-Bosse werden die Entwicklungen rund um den australischen Erstligisten also genauestens verfolgen. Bleibt die Vertragsauflösung bestehen, könnte schon recht zeitnah Fahrt in einen möglichen Transfer von Leonard nach Deutschland kommen.