Nächster Deal fix! Schalke 04 macht es offiziell

Erst am frühen Nachmittag des „Deadline-Days“ (01. September) hat Schalke 04 mit Christian Gomis den sechsten Neuzugang vorgestellt. Der Angreifer kommt vom FC Winterthur aus der Schweiz und wird künftig mit der Nummer sieben auflaufen.

Diese Nummer wieder auch Ilyes Hamache tragen – allerdings nicht bei Schalke 04. Denn der Pottklub hat den Dribbler nach nur einer Saison wieder verliehen. Für ihn geht es (vorerst) zurück nach Frankreich.

Schalke 04 verleiht Hamache

„Für Ilyes‘ Entwicklung ist entscheidend, dass er möglichst viel Spielpraxis sammelt. Die gab es zuletzt für ihn auf Schalke nicht, so dass wir gemeinsam nach einer passenden Option gesucht und sie in Amiens gefunden haben. Wir werden Ilyes auf seinem Weg weiter eng begleiten und wünschen ihm alles Gute“, sagt S04-Sportdirektor Youri Mulder.

