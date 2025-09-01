Tinte trocken! Schalke 04 tütet Offensiv-Deal ein

Timo Becker, Sofiane El-Faouzi, Nikola Katic, Hassan Kurucay und Finn Porath – fünf Neuzugänge hatte Schalke 04 bis zum „Deadline-Day“ bereits vorgestellt. Am letzten Tag der Sommer-Transferperiode kommt nun Nummer sechs hinzu!

Während man sich vorerst auf die Defensive konzentriert hatte, ist nun doch noch die Offensive an der Reihe – Schalke 04 holt einen neuen Angreifer. Die Königsblauen haben den Wechsel von Christian Gomis offiziell verkündet.

Schalke 04 holt neue Offensiv-Kraft

In den vergangenen Tagen hatte sich dieser Deal bereits angebahnt, jetzt ist alles klar: Gomis ist Schalker. Der 25-jährige Senegalese kommt für knapp eine Million Euro vom FC Winterthur aus der Schweiz. Nun soll er auf Schalke für Tore und Vorlagen sorgen.

„Christian Gomis passt mit seiner Laufstärke und intensiven Spielweise in das Anforderungsprofil, das wir für Stürmer definiert haben. Er hat sich Jahr für Jahr gesteigert und verfügt über Entwicklungspotenzial. Wir freuen uns, mit ihm gemeinsam zu arbeiten“, erklärt S04-Sportdirektor Youri Mulder.

Auch der Neu-Schalker freut sich über den Wechsel und die kommende Zeit im S04-Dress. „Mit den Verantwortlichen habe ich in den vergangenen Wochen sehr gute Gespräche geführt. Miron Muslic hat mir dabei ausführlich erklärt, was er von mir erwartet und wie ich meine Stärken einbringen kann. Ich freue mich darauf, für Schalke und seine vielen Fans zu spielen“, so Gomis selbst.

Guter Saisonstart für Gomis

Der 25-Jährige startete beim FC Winterthur vielversprechend in die neue Saison: In sechs Pflichtspielen traf der Angreifer bereits vier Mal. Auf Schalke wird man hoffen, dass Gomis seine Treffsicherheit auch in Deutschland unter Beweis stellen kann. Schließlich ist er bis dato die einzige Neuverpflichtung für die Offensive.

In der kommenden Länderspielpause wird der Angreifer sich nun in Gelsenkirchen eingewöhnen und sich an seinen Teamkollegen gewöhnen können. Seinen ersten Pflichtspiel-Auftritt im S04-Dress könnte er dann gegen Holstein Kiel (Samstag, 13. September, 13 Uhr) haben.