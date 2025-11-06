Fan-Rufe endlich erhört: Ex-Schalke-Profi mit Hammer-Rückkehr

Erst im Sommer sorgte Malick Thiaw mit seinem Wechsel von der AC Mailand zu Newcastle United für Aufsehen. Bei den Magpies tat sich das einstige Schalke-Juwel anfangs enorm schwer. Mittlerweile gehört er jedoch zu den besten Innenverteidigern der Premier League.

Thiaw hat sich nicht nur in die Herzen der Newcastle-Fans, sondern auch zurück in die deutsche Nationalmannschaft gespielt: Julian Nagelsmann nominierte den Ex-Schalke-Profi am Donnerstag (06. November) erstmals seit zwei Jahren für das DFB-Team.

Ex-Schalke-Star Thiaw feiert DFB-Comeback

Mit Blick auf die deutsche Nationalmannschaft ist in den vergangenen Wochen immer wieder über Thiaw gesprochen worden. Er liefert in Newcastle und für die (S04-)Fans war es nur eine Frage der Zeit, bis Nagelsmann ihn wieder nominieren würde. Das ist nun tatsächlich passiert.

So wird der 24-Jährige bei den anstehenden Länderspielen in Luxemburg (Freitag, 14. November, 20.45 Uhr) und Slowakei (Montag, 17. November, 20.45 Uhr) erstmals seit Oktober 2023 wieder im Kader der deutschen Nationalmannschaft stehen. Was eine Anerkennung für den Innenverteidiger!

++ El-Faouzi auf Schalke nicht unverkäuflich! Irres Preisschild enthüllt ++

Das letzte Mal spielte er beim 2:2-Unentschieden in Mexiko für Deutschland. Seither musste er auf eine Nominierung warten. Seine Karriere war in den vergangenen Jahren von einigen Auf- und Abs geprägt – so war er in Mailand zeitweise verletzt und außen vor. Nach seinem Wechsel ist er nun jedoch auf Wolke sieben.

Nagelsmann wendet bitteres Szenario ab

Die Nominierung des Ex-Schalke-Profis dürfte aus Sicht des DFBs auch taktische Gründe haben. Denn zuletzt klopfte die senegalesische Nationalmannschaft immer wieder bei dem Innenverteidiger an. Die westafrikanische Nation hätte den Ex-Knappen gerne zu sich gelotst, da Thiaw noch keine vier Pflichtspiele für Deutschland absolviert hat. Doch Thiaw sagte dem Senegal ein ums andere Mal – weil er für das DFB-Team spielen möchte.

Weitere News:

Um einen Verbandswechsel endgültig zu verhindern, muss Nagelsmann den 24-Jährigen in einem der beiden anstehenden Länderspiele spielen lassen. Dann wäre das Horror-Szenario, den Ex-S04-Profi an eine andere Nation zu verlieren, endgültig vom Tisch.