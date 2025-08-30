Großer Jubel bei den Fans! Schalke 04 verkündet Hammer

Mit Schalke durch Europa reisen: Davon können S04-Fans in diesen Tagen nur träumen. Von internationalen Wettbewerben und dementsprechenden Touren durch sämtliche Länder ist Schalke 04 derzeit weit entfernt.

Umso größer ist die Freude bei allen S04-Fans über die jüngste Verkündung des Pottklubs: Schalke 04 wird zu einem Testspiel nach Irland reisen. Es steht also doch eine internationale Reise an – auch wenn es nur zu einem Freundschaftsspiel ist.

Testspiel-Hammer für Schalke 04

Zu Gast in Irland: Wie S04 am Dienstag (26. August) bekannt gegeben hat, wird Königsblau in der Länderspielpause im Oktober ein Testspiel auf der Insel bestreiten. Der Gegner wird der Bohemian FC sein – ein echter Traditionsklub des Landes.

„Viele Schalker erinnern sich noch an die internationalen Reisen, verbinden besondere Momente mit den Fahrten durch ganz Europa. Die Sehnsucht, zusammen neue Erinnerungen zu kreieren, ist riesig, das haben uns Fans immer wieder gespiegelt. Wir wollen das Testspiel in Dublin zu einer besonderen Reise für unsere Fans machen“, erklärte S04-Boss Matthias Tillmann.

„Wir wollen die Zeit rund um das Spiel zu einem gemeinsamen Erlebnis mit allen Schalkern vor Ort machen und unseren Fans für ihre Unterstützung danken“, wird Tillmann in dem Statement des Klubs zitiert.

S04-Fans freuen sich auf Irland-Reise

Anstoß wird am 11. Oktober um 15 Uhr Ortszeit (16 Uhr deutscher Zeit) sein. Gespielt wird im Dalymount Park, dem Heimstadion des Bohemian FC. Das Stadion fasst knapp 4200 Plätze, befindet sich jedoch derzeit im Umbau. Wie viele Tickets an S04-Fans gehen werden, ist also noch unklar.

So oder so freuen sich viele Knappen schon jetzt auf diese Reise. „Hammermäßig, Schalke international“, scherzt ein Fan auf „X“. „Endlich wieder mit Schalke international reisen, das wird ein Fest“, so ein anderer S04-Anhänger.