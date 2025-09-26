Tedesco-Horror in der Türkei! Kann der Ex-Schalke-Coach das Fiasko noch abwenden?

Mit ihm in der Verantwortung gelang Schalke 04 der letzte ganz große Coup: 2018 holte Domenico Tedesco mit Königsblau sensationell die Vizemeisterschaft, coachte die Knappen im Jahr darauf in der Champions League.

Über Moskau, Leipzig und die belgische Nationalmannschaft ging es für den jungen Trainer vor Kurzem in die Türkei: Der Ex-Schalker heuerte als Nachfolger von Weltcoach Jose Mourinho bei Fenerbahce Istanbul an. Doch jetzt steht er schon mächtig in der Kritik!

Ex-Schalke-Coach schon wieder vor dem Aus?

Nach über einem halben Jahr ohne Verein, unterschrieb Tedesco Anfang September seinen Zwei-Jahres-Vertrag in der türkischen Großstadt. Er sollte den kriselnden Top-Klub, der unter Mourinho die Champions-League-Qualifikation nicht geschafft hatte, wieder in Fahrt bringen. Zuvor endete seine Zeit als belgischer Nationaltrainer nicht sehr erfolgreich.

Und auch in Istanbul läuft es vom Start weg alles andere als rosig. Vier Spiele, nur ein Sieg – das ist die magere Ausbeute von Fenerbahnce nach den ersten drei Ligaspielen und dem Auftakt in der Europa League. Dort verlor man überraschend mit 1:3 bei Dinamo Zagreb. Nach dieser Pleite ist der Ex-Schalke-Übungsleiter bereits angezählt – nach nur drei Wochen im Amt!

Mehr noch: Laut der türkischen Zeitung „Sabah“ soll das nächste Ligaspiel am Sonntag (28. September) gegen Antalyaspor bereits ein Endspiel für den Trainer sein. Wird das nicht gewonnen, könnte er schon nach weniger als nur einem Monat wieder seine Sachen packen müssen.

Tedesco-Unterstützer nicht mehr da

Die Rückendeckung für den (noch) neuen Trainer soll innerhalb des Vereins nicht mehr allzu groß sein. Besonders bitter für Tedesco: Mit Ali Koc musste der langjährige Präsident zuletzt gehen. Koc soll ein Fürsprecher Tedescos gewesen sein. Die Situation ist enorm heikel, hatte Tedesco sich doch erhofft, bei Fenerbahce etwas Großes aufzubauen. Schließlich kann sich der Kader sehen lassen.

Ederson, Milan Skriniar, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerim Aktürkoglu, Jhon Duran – der türkische Top-Klub hat im Sommer ordentlich Geld in die Hand genommen, um national und international auf Top-Niveau mithalten zu können. Davon ist man unter Tedesco derzeit weit entfernt – dem Ex-Schalke-Trainer helfen jetzt nur noch Siege.