Schalke sehnt Juwel-Rückkehr herbei – doch Fans werden sich weiter gedulden müssen

Zaid Tchibara wird beim FC Schalke 04 seit Februar 2025 schmerzlich vermisst. Der 19-jährige Offensivspieler zog sich in seinem zweiten Profi-Spiel gegen Darmstadt (0:3) einen Kreuzbandriss zu.

Seitdem kämpft das hoffnungsvolle Talent um seine Rückkehr. Die Fans können es kaum erwarten, wenn der schnelle Angreifer Miron Muslic erstmals richtig zur Verfügung stehen wird. Doch bei Schalke wird Geduld gefragt sein: Die Hinrunde wird der junge Schalker wohl aber komplett verpassen.

Tchibara-Comeback für Schalke noch nicht in Sicht

Nach Informationen von „RUHR24“ ist ein Comeback des Juwels erst im Frühjahr 2026 realistisch. Der Verein geht nach wie vor vorsichtig mit dem jungen Spieler um und lässt ihn regelmäßig ein individuelles Trainingsprogramm absolvieren. Ziel ist es, ihn nach und nach wieder an den Spielbetrieb heranzuführen.

Trainer Muslic äußerte sich auf einer Pressekonferenz bereits zur möglichen Rückkehr von Tchibara. „Ich möchte noch kein Zeitfenster geben, weil ich das noch nicht mit der medizinischen Abteilung abgesprochen habe,“ erklärte der Coach. Druck auf das medizinische Team oder den Spieler möchte er unbedingt vermeiden.

Muslic konnte jedoch auch gute Neuigkeiten verkünden: „Zaid ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Er macht auch sehr viele Dinge mit Ball.“ Die Fortschritte des Talents geben Schalke Hoffnung, dass er schon bald wieder sein Potenzial unter Beweis stellen und die Mannschaft bereichern wird.

S04 hofft auf Tchibara-Durchbruch

Vor seiner Verletzung hatte Tchibara bereits angedeutet, dass in ihm eine große Zukunft steckt. Der junge Offensivspieler wurde vom Verein mit Bedacht gefördert und gilt als eine der Nachwuchshoffnungen für die kommenden Jahre. Sobald er zurückkehrt, könnte er für die Mannschaft ein wichtiger Faktor werden.

Noch steht Tchibara ein langer Weg bevor, doch der Verein zeigt sich optimistisch. Die behutsame Herangehensweise könnte sich langfristig auszahlen und dem 19-Jährigen die Zeit geben, sich vollständig zu regenerieren.

Mit seiner Arbeitseinstellung und dem Vertrauen des Trainerteams bietet der Shootingstar viel Potenzial. Bleibt er von weiteren Rückschlägen verschont, könnte Tchibara mittelfristig eine tragende Rolle bei Schalke einnehmen, insbesondere angesichts der Rolle, die junge Talente für das Team spielen. Der Verein setzt weiter große Hoffnungen auf sein Nachwuchstalent.