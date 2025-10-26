Schalke auf Erfolgswelle kaum wiederzuerkennen – dabei geht ER als bestes Beispiel voran

Was ist aus dem FC Schalke 04 geworden? Ganz einfach: Ein Spitzenteam in Liga zwei. Fünf Siege am Stück sprechen eine deutliche Sprache, Königsblau befindet sich in bestechender Form. Auch gegen Darmstadt 98 (1:0) konnte S04 gewinnen. Damit grüßt der Revierklub von der Spitze der Liga.

Dass Schalke 04 nun für mindestens eine Woche Tabellenführer ist, ist auch Star-Stürmer Moussa Sylla zu verdanken. Ihm gelang gegen den SVD das goldene Tor. Doch auch abseits seiner jüngsten Treffer hat der Angreifer eine beeindruckende Entwicklung hingelegt.

Schalke-Star Sylla erfindet sich neu

Zu Beginn der Saison ist viel kritisiert worden, dass Sylla nicht in das System von Cheftrainer Miron Muslic passen würde. Muslic brauche einen großen, physisch starken Spieler, der Bälle festmachen kann. Das ist Sylla wahrlich nicht. Und doch lässt sich nach zehn Spielen festhalten: Muslic, Sylla und Co. haben es hinbekommen, dass er perfekt in das System passt.

In der vergangenen Saison war der Nationalspieler Malis als eiskalter Strafraumstürmer bekannt. Viele seiner 16 Saisontreffer hatte er in feinster Stürmermanier gemacht. In dieser Saison ist das anders – vor allem in den letzten Spielen. Denn in diesen Tagen zeigt sich Sylla als pressingstarker, laufstarker und mitspielender Angreifer.

Er ackert enorm viel für das Team und ist neben Mittelfeld-Motor Sofiane El-Faouzi der vielleicht wichtigste Pressingspieler – schließlich läuft er ganz vorne alles und jeden mit mächtig Tempo an. Er hat seinen Spielstil angepasst, Muslic hat es geschafft, ihn in sein System zu integrieren. Ein weiterer wichtiger Erfolg des S04-Coaches!

Sylla findet Torriecher wieder

Und obendrein klappt es plötzlich auch wieder mit den Toren: In Hannover traf er doppelt, gegen Darmstadt legte er nach. So steht er derzeit bei vier Saisontoren. Jegliche Kritiken hat er an sich abprallen lassen – auch, weil Muslic sich stets vor seinen Stürmer gestellt hat. Auch bei seinem Starangreifer, der noch im Sommer vor einem Millionenwechsel stand, hat er offensichtlich die richtigen Worte gefunden.

Sylla hat sich neu gefunden, sein Spiel ein wenig revolutioniert und ist so vielleicht noch wichtiger als ohnehin schon. Bei Schalke läuft derzeit alles zusammen, der Pottklub hat eine irre Wende hinter sich. Das beste Beispiel ist dabei wohl ausgerechnet der Spieler, den viele nach der vergangenen Saison schon verabschiedet haben.