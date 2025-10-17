Baustelle ade? S04-Sieg in Hannover zeigt es eindrucksvoll

Der Höhenflug des FC Schalke 04 geht weiter! Die Mannschaft von Miron Muslic gewinnt auch in Hannover und setzt mit dem 3:0-Sieg ein echtes Statement! Es war der fünfte Auswärtssieg in Folge, der fünfte Pflichtspielsieg in Folge.

Entgegen vieler Spiele der letzten Wochen, sorgte in Hannover die Schalker Offensive dafür, dass Schalke siegreich vom Platz ging. Die Defensive präsentierte sich einmal mehr bockstark, doch erstmals in der Saison hat auch der S04-Sturm ein Feuerwerk abgefackelt.

S04-Offensivkräfte erwischen Sahnetag

In den vergangenen Wochen ist vor allem über Star-Stürmer Moussa Sylla enorm viel diskutiert worden. Seit dem ersten Spieltag hatte der Angreifer nicht mehr getroffen, ließ zuletzt viele Top-Chancen liegen. Doch in Hannover sollte der Knoten platzen und das gleioch doppelt.

In Minute drei traf Sylla nach Traum-Vorarbeit von Kapitän Kenan Karaman sehenswert zur ganz frühen Führung. In der Folge ließ er sich von seinen Teamkollegen und Cheftrainer Miron Muslic an der Seitenlinie herzen. Knapp zehn Minuten später legte er noch einen drauf: Nach einer Ecke stand der Angreifer goldrichtig und köpfte zum 0:2 ein. Christopher Antwi-Adjei trat den Eckstop, Abwehrchef Nikola Katic verlängerte den Ball in Richtung Sylla.

Doch aus S04-Sicht kam es noch besser: In Minute 85 war es Christian Gomis – zehn Minuten zuvor für Doppeltorschütze Sylla eingewechselt worden – der sein erstes Tor für Schalke und damit den dritten Stürmertreffen des Abends erzielte.

Stürmer schießen Schalke an die Spitze

Karaman und Antwi-Adjei legen vor, Sylla und Gomis treffen – der Angriff der Knappen lieferte in Hannover voll ab. Das dürfte allen voran Muslic selbst freuen. Schließlich stellte er sich in den letzten Wochen immer wieder vor seine Schützlinge – allen voran Sylla verteidigte er trotz großer Kritik vehement.

In Hannover zahlte er dieses Vertrauen zurück und auch die anderen Offensivkräfte erwischten einen perfekten Tag. Die Defensive funktioniert seit Spieltag eins und auch die Offensive des Revierklubs scheint mehr und mehr in Fahrt zu kommen. Vorerst resultiert dies in der Tabellenführung – zumindest über Nacht steht Königsblau auf dem Platz an der Sonne.