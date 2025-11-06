DFB-Entscheidung vor Schalke – Elversberg gefallen! Jetzt dürfen es alle wissen

Nach zwei Pflichtspielpleiten in Folge – 0:4 in Darmstadt und 1:2 in Karlsruhe – möchte der FC Schalke 04 vor der Länderspielpause zurück in die Erfolgsspur. Mit der Partie gegen die SV Elversberg wartet allerdings der nächste Zweitliga-Kracher auf Königsblau. Die SVE gehört zu den Top-Teams der zweiten Liga.

Mit Blick auf das Duell der beiden Top-Klubs der Liga hat der DFB eine wichtige Entscheidung verkündet. Die Fans beider Vereine dürften genau hinschauen – vor Schalke – Elversberg steht es fest!

DFB-Entscheidung vor Schalke – Elversberg gefallen

Es ist das Duell des Zweiten gegen den Dritten, das Duell der besten Defensive gegen die beste Offensive. Noch in der vergangenen Saison lagen zwischen Königsblau und Schwarz-Weiß Welten. Der letzte Spieltag – als Königsblau vor heimischer Kulisse 1:2 verloren hatte und von den Fans hämisch in die Sommerpause verabschiedet worden ist – dürfte allen Anhängern noch sehr präsent sein.

In der laufenden Saison ist man sportlich deutlich näher beieinander, es verspricht ein hoch spannendes Spiel zu werden. Dabei könnte auch der Schiedsrichter in den Vordergrund rücken. Wie der DFB am Mittwoch (5. November) offiziell verkündet hat, wird Robin Braun die Partie zwischen den Knappen und den Saarländern leiten.

Der 29-Jährige feierte bereits 2018 sein Debüt in der Bundesliga und gehört seither zum elitären Schiedsrichter-Kreis Deutschlands. Nach dem Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern (2:3) wird die Partie zwischen S04 und der SVE das zweite Zweitliga-Spiel der laufenden Saison sein, das Braun begleiten wird.

Fans erwarten spannendes Duell

Während Braun den FC Schalke 04 in seiner Laufbahn bereits viermal gepfiffen hat, wird es für die SV Elversberg erst das zweite Mal sein. Die Statistik zeigt bei Königsblau zwei Siege und zwei Niederlagen. Beide Pleite gab es gegen den 1. FC Kaiserslautern (0:3 und 1:4). Siege gab es gegen den KSC (2:1) und in Münster (2:1).

Elversberg konnte das bisher einzige Spiel unter Bauers Leitung weder gewinnen noch verlieren – die SVE spielt 1:1 gegen den SC Paderborn. Aus jeglicher Hinsicht dürfen sich die Fans also über ein echtes Top-Spiel freuen.