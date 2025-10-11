Auf Schalke floppte er: Ex-S04-Profi wird plötzlich zum Hoffnungsträger

Bei Schalke 04 ist so mancher Spieler in den vergangenen Jahren ein und aus gegangen. Nur die wenigsten konnten sich in die Herzen der Fans spielen und überzeugen. In vielen Fällen sind die S04-Transfers ziemlich enttäuschend gewesen. So auch Brandon Soppy.

Er wechselte im Januar 2024 auf Leihbasis von Atalanta Bergamo zu S04 und sollte Königsblau in einer schwierigen Lage helfen, aus dem Tabellenkeller zu kommen. Doch weder konnte er wirklich helfen, noch konnte Schalke in der Tabelle klettern.

Er kam als „Soforthilfe“ für S04, ging als großer Flop

Der damalige Sportdirektor Marc Wilmots pries Soppy als „Soforthilfe“ an. Schon damals schauten die Knappen-Anhänger nicht schlecht. Schließlich kam der Rechtsverteidiger aus einer Muskelverletzung. Und seine Verletzungsanfälligkeit zog sich auch in Deutschland weiter durch seine Karriere.

Lediglich fünf Spiele absolvierte er für Königsblau, ehe sich im Sommer 2024 die Wege wieder trennten. In den wenigen Spielen konnte er zwar zeigen, dass er für Schalke ein ganz wichtiger Spieler hätte werden können. Doch seine Verletzungen und Blessuren hinderten ihn an mehr Minuten auf dem Rasen.

Soppy findet sein Glück in der Schweiz

Die vergangenen Jahre waren für Soppy alles andere als einfach. Immer wieder war er verletzt, immer wieder musste er passen. Bei Atalanta ist er schließlich komplett aussortiert worden. Im letzten Jahr spielte er lediglich ein paar Mal für die U23 des italienischen Top-Klubs, bei den Profis fand man keine Verwendung mehr für ihn.

In dieser Saison sieht das ganz anders aus: Nach seinem Abgang von Atalanta spielt der Ex-Schalke-Profi plötzlich groß auf. Ablösefrei ging es zu Lausanne-Sport in die Schweiz. Dort ist er Stammspieler und Leistungsträger. Bis auf zwei Pflichtspiele – eins verpasste er kurz nach seinem Wechsel, eins aufgrund einer Gelbsperre – absolvierte er jede Partie. Die allermeisten davon von Beginn an. Dazu lieferte er bereits drei Vorlagen.

In der heimischen Liga läuft es nicht wirklich, Soppy und Co. stehen auf dem drittletzten Platz, in den Pokalwettbewerben hingegen schon. In der Conference League konnte man das erste Spiel souverän mit 3:0 gegen Breidablik gewinnen, im Schweizer Cup steht Lausanne in Runde drei. Und Soppy hat daran einen großen Anteil!