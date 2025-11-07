Brutale Schalke-Zeit! Ex-Profi packt aus: „Sehr belastend“

25 Mal stand er für den FC Schalke 04 auf dem Platz, davon 23 Mal in der Bundesliga. Im Sommer 2022 wechselte Alexander Schwolow auf Leihbasis von Hertha BSC Berlin zu den Knappen. Er sollte der sichere Rückhalt werden, der Schalke zum Klassenerhalt verhelfen kann.

Doch aus vielerlei Gründen hat das nicht funktioniert. Schwolow erlebte auf Schalke eine schwere Zeit. Vor allem zwei Momente waren für den Keeper enorm bitter. Gegenüber „kicker“ hat der 33-Jährige über sein Jahr bei Königsblau gesprochen.

Ex-Schalke-Keeper Schwolow packt aus

Oktober 2022, 11. Spieltag der Bundesliga-Saison 22/23: Mit fünf Niederlagen aus fünf Spielen im Gepäck reist Königsblau zum Auswärtsspiel nach Berlin – Schwolow steht gegen seinen Stammklub im Tor und leistet sich ausgerechnet in der Hauptstadt einen dicken Fauxpas – einen einfachen Schuss lässt er durch, S04 verliert mit 1:2 das sechste Mal in Folge.

Mai 2023, 33. Spieltag: S04 hat nach einer furiosen Rückrunde tatsächlich noch die Chance auf den Klassenhalt. Mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt ist dieses Ziel zum Greifen nah. Einmal mehr patzt Schwolow, lässt wieder einen einfachen Schuss aus der Distanz durch, Schalke holt nur einen Punkt und steigt eine Woche später ab.

Es waren die beiden Momente, die sich nicht nur bei den Fans, sondern auch bei Schwolow selbst eingebrannt haben. „Es gab mehrere Tiefschläge. Und die habe ich zu sehr an mich rankommen lassen. Dadurch habe ich auch nicht so performt, wie man das von mir gewohnt ist“, erklärt Schwolow im „kicker„-Interview rückblickend.

++ Radikaler Schritt! Schalke-Juwel nicht mehr wiederzuerkennen ++

„Das tat richtig weh. Schalke ist so ein großer Verein, für den sich so viele Leute interessieren, da bekommst du selbst dann alles mit, wenn du die Medien nicht verfolgst. Du kannst dich gar nicht davon freimachen, weil die Strahlkraft so groß ist. Das hat es auch belastend gemacht, als der Erfolg ausgeblieben ist“, so der Ex-Schalker über den Abstieg mit Königsblau. Am 34. Spieltag saß er nur noch auf der Bank, musste von außen ansehen, wie sein Team das „Wunder“ verpasst hatte.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit Hearts auf Rekordjagd

„Das war die krasseste Zeit. Da habe ich auch ordentliche Spiele gemacht, aber das interessiert niemanden, wenn du am Ende trotzdem verlierst“, schaut Schwolow auf den Herbst und Winter 2022 zurück, als Schalke zehn von elf Spielen verlor. Die Zeit auf Schalke habe ihn abgehärtet, er habe daraus viel lernen können. Und doch hätte er auf diese schwierige Zeit – für ihn und S04 – wohl gerne verzichtet.

Im Sommer 2025 ist er zum schottischen Traditionsklub Hearts of Midlothian gewechselt. Und dort könnte es nicht besser laufen. Elf Spiele, 29 Punkte, mit neun Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten (und einem Spiel mehr) auf Rang eins – sieben von den elf Spielen stand Schwolow im Tor. Nach seinem Wechsel erkämpfte er sich den Stammplatz zwischen den Pfosten. In diesen sieben Partien spielte er fünfmal! zu null und bekam nur drei Gegentore. Bei Hearts ist er zu einem Erfolgsgaranten geworden.

Weitere News:

Schwolow und Co. jage derzeit Rekorde und lassen die Hearts-Fans von der fünften Meisterschaft träumen. Zuletzt gelang dies 1960. Seit 40 Jahren hat kein anderer Klub außer Celtic Glasgow und die Glasgow Ranger mehr die schottische Meisterschaft gewonnen. Nun träumt Schwolow, der vor nicht allzu langer Zeit bei Schalke 04 zum großen Sündenbock gemacht worden ist, von genau dieser Sensation.