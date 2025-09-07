Langersehnte Schalke-Wende? Rühl-Hamers lässt alle Fans hoffen

Diese Nachricht sorgte beim FC Schalke 04 und seinen Fans für große Begeisterung: Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers hat ihren Vertrag am Freitag (05. September) langfristig verlängert. Damit bleibt die 49-Jährige weiterhin an Board.

In den letzten Jahren hat sie mit konstant guter Arbeit große Teile der Verbindlichkeiten des Revierklubs abbauen können. Das große Ziel, der große Traum von Schalke 04: Schnellstmöglich alle Verbindlichkeiten abbauen und „schuldenfrei“ sein. Auf diesem Weg macht Rühl-Hamers den Anhängern nun große Hoffnungen.

Schalke-Fans horchen bei Rühl-Hamers-Aussagen auf

Die finanzielle Situation auf Schalke ist und bleibt herausfordernd. Der Pottklub hat noch immer mehr als 150 Millionen Euro Gesamtverbindlichkeiten – eine Summe, die in Deutschland nahezu einmalig ist. Und doch hat Königsblau in den letzten Jahren große Erfolge feiern können. Zum Vergleich: Noch vor vier Jahren lag die Summe der Gesamtverbindlichkeiten bei knapp 240 Millionen Euro.

Den größten Anteil an diesen Erfolgen hat Rühl-Hamers. Sie leitete den Bereich Finanzen bei S04 seit 2020. Sie hat in der wohl schwierigsten Phase der Vereinsgeschichte übernommen und Schalke nach und nach etwas gesünder werden lassen. Doch klar ist auch: Der Weg bis zum ganz großen Ziel ist noch enorm lang.

„Wir sehen Licht am Ende des Tunnels“, erklärte Rühl-Hamers in einem Interview im Rahmen ihrer Vertragsverlängerung. „Nach schwierigen und für unsere Fans oft auch frustrierenden Zeiten kann ich voller Überzeugung sagen, dass wir uns einem Wendepunkt mit Blick auf die Vereinsfinanzen nähern“, heißt es weiter.

2026 als Wendejahr?

Es sind Worte, die für jeden Schalke-Fans Balsam auf der Seele sein dürften. Rühl-Hamers bestätigt, dass man sich auf dem völlig richtigen Weg befindet. „Wir werden finanziell stärker, das Fundament wird noch stärker. Wenn wir diesen Weg konsequent weitergehen, dann kann man auch von einem Wendepunkt sprechen“, so Rühl-Hamers.

Neben dem „Corona-Darlehen“, das gar nicht mehr so lange zu tilgen sei, nennt die Finanzchefin ein weiteres Beispiel. „2026 endet nach 25 Jahren die planmäßige Abschreibung der Veltins-Arena, das wird uns beim Thema Eigenkapital Luft verschaffen. Zusammen mit weiteren Maßnahmen wollen wir Schalke mehr Raum für notwendige Investitionen in vielen Bereichen des Clubs ermöglichen“, so die 49-Jährige über wichtige Säulen der weiteren Gesundung. Es scheint bei Schalke also bergauf zu gehen. Zitate wie die von Rühl-Hamers werden alle Schalker gerne hören und lesen.