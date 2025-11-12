Wirtschaftlicher Befreiungsschlag? S04 winkt große finanzielle Entlastung

Beim klammen Traditionsklub FC Schalke 04 könnte bald ein finanzieller Befreiungsschlag bevorstehen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, läuft der während der Corona-Pandemie aufgenommene Kredit des Vereins im Jahr 2028 aus. Bislang war dieses Detail ein „wohlgehütetes Geheimnis“ rund um den Revierklub.

Der Kredit beläuft sich demnach auf stolze 35 Millionen Euro. Seit seiner Aufnahme zahlt S04 jährlich etwa sechs Millionen Euro an ein Bankenkonsortium zurück. Nach dem ersten Quartal 2028 soll der Betrag vollständig beglichen sein – dann würden sich auf Schalke ganz neue finanzielle Möglichkeiten eröffnen.

S04 hofft auf größeren finanziellen Spielraum

Bis dahin bleibt die Lage allerdings angespannt. Jeder Euro wird auf Schalke derzeit doppelt umgedreht. Laut dem Bericht ist der Spieleretat mit rund 22 Millionen Euro aktuell ausgereizt. Neue Verpflichtungen im Winter seien nur möglich, wenn mindestens zwei Profis den Klub verlassen.

Als mögliche Verkaufskandidaten gelten Henning Matriciani und Ibrahima Cisse, die jeweils rund 400.000 Euro pro Jahr verdienen sollen. Auch Anton Donkor und Bryan Lasme stehen auf der Liste – ihr Jahresgehalt soll sogar bei rund einer halben Million Euro liegen.

Keine Winter-Transfers möglich?

Sollte ein Spieler den Verein im Winter tatsächlich verlassen, würde der Etat laut „Sport Bild“ auf die berühmte schwarze Null kommen. Erst nach einem zweiten Abgang könnten die Verantwortlichen von S04 überhaupt an mögliche Verstärkungen denken. Große Erwartungen daran hegen die Verantwortlichen aber nicht.

In Gelsenkirchen weiß man nur zu gut, dass das Gehaltsniveau vieler Spieler anderswo kaum erreichbar wäre. Die vier genannten Profis würden bei anderen Klubs wohl deutlich weniger verdienen als aktuell beim Tabellenzweiten der 2. Bundesliga.

Trotz der finanziellen Engpässe bleibt der Blick auf 2028 gerichtet. Wenn die Kreditlast endgültig wegfällt, könnte S04 endlich wieder frei atmen – und sich langfristig sportlich wie wirtschaftlich stabilisieren. Für die klammen Knappen wäre das nach Jahren der Unsicherheit ein echter Wendepunkt.