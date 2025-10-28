Jetzt ist Schluss! Knall um Ex-Schalke-Boss offiziell

Alle Augen auf Ex-Schalke-Sportchef Jochen Schneider! Der 55-Jährige, der knapp zwei Jahre die Geschicke bei Königsblau geleitet und den desaströsen Abstieg 2021 mitzuverantworten hat, ist nicht mehr Sportchef bei den New York Red Bulls.

Die Red Bulls verkündeten am Montag (27. Oktober) offiziell, dass Ex-Schalke-Boss Schneider und Trainer Sandro Schwarz den MLS-Klub verlassen. Schneider zieht es aus familiären Gründen zurück nach Europa. Sein Nachfolger steht bereits fest.

Ex-Schalke-Boss Schneider muss in New York gehen

Schneider brachte während seiner Amtszeit mehrere bekannte Namen nach New York. Dazu zählt die Verpflichtung der Leipzig-Legende Emil Forsberg sowie des ehemaligen Bayer-Stürmers Eric-Maxim Choupo-Moting. Laut Klubpräsident Marc de Grandpre hat Schneider mit seiner „Expertise und Führung entscheidend zum Aufbau eines Teams beigetragen, das auf höchstem Niveau gespielt hat“. Letztlich verpassten Schwarz und er jedoch den Einzug in die Playoffs – erstmals seit 15 Jahren sind die Red Bulls in der entscheidenden Phase der Saison nicht dabei.

Auch Coach Sandro Schwarz, vor seiner Zeit in New York bei Mainz und Hertha aktiv, blickt auf eine ereignisreiche Amtszeit zurück. Mit Schwarz gelang den Red Bulls 2024 die erste Meisterschaft in der Eastern Conference. Das Finale verloren sie jedoch mit 1:2 gegen Los Angeles Galaxy, wo unter anderem Ex-BVB-Star Marco Reus ein Tor erzielt hatte.

Schneider, der Schwarz als Trainer Ende 2023 nach New York holte, verabschiedete sich mit emotionalen Worten: „In den letzten Jahren habe ich mein ganzes Herzblut in diesen Verein gesteckt und bin unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Obwohl ich diesen Verein sehr vermissen werde, steht meine Familie an erster Stelle.“

Auch Schwarz bekam von Schneider großes Lob für seinen Einsatz: „Ich möchte Sandro für die letzten beiden Saisons danken, insbesondere dafür, dass er dieses Team während eines denkwürdigen Playoff-Laufs 2024 trainiert hat. Sein Engagement war herausragend.“ Mit Schwarz verlässt auch Co-Trainer Volkan Bulut den Verein, mit dem der Coach bereits bei Hertha BSC erfolgreich zusammengearbeitet hatte.

Ex-Hannover-Akteur tritt in Schneider Fußstapfen

Um den Übergang zu gestalten, hatten die Red Bulls bereits ihren zukünftigen Sportchef Julian de Guzman aufgebaut. Der ehemalige Hannoveraner und Spieler von Deportivo La Coruna sowie Toronto FC hatte vor seiner Zeit in New York erste Management-Erfahrung bei Ottawa Fury gesammelt. Anfang 2026 tritt er das Erbe von Ex-Schalke-Boss Schneider offiziell an.

Schneider und Schwarz verabschieden sich von New York, hinterlassen jedoch einen bleibenden Eindruck bei dem Verein. Vor allem Schneiders prägende Verpflichtungen und Schwarz’ Eastern-Conference-Meisterschaft zeichnen ihre Jahre bei den Red Bulls aus.