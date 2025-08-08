Wechsel-Spekulationen um S04-Star! Jetzt spricht plötzlich sein Berater

Trotz einiger Zu- und Abgänge ist bei Schalke 04 noch lange nicht Schluss – in den letzten Wochen des Sommertransferfensters möchten und müssen die S04-Bosse noch einiges tun. Es sollen noch etliche Spieler gehen und im Gegenzug soll noch die ein oder andere Neuverstärkung kommen.

In den vergangenen Wochen gab es über einen S04-Akteur etwas überraschend Abgangsgerüchte. So soll Ron Schallenberg, der 2023 als „Star-Sechser“ der zweiten Bundesliga für mehr als zwei Millionen Euro gekommen war, den Verein verlassen dürfen. Jetzt meldete sich sein Berater gegenüber der WAZ über einen möglichen Wechsel zu Wort.

Schallenberg vor S04-Abgang?

Er ist seit Kindheitstagen S04-Fan, identifiziert voll und ganz mit dem Klub und hat mit Königsblau noch große Ambitionen. Und doch stand er in den vergangenen Wochen zur Diskussion – vor allem aufgrund seiner zwei schlechten Jahre, die er auf Schalke erlebt hatte.

Dass die Knappen Schallenberg gehen lassen würde, ist nach der starken Vorbereitung und einem Hammer-Auftritt gegen die Hertha (2:1) kaum noch denkbar. Dies bestätigte S04-Coach Miron Muslic jüngst. „Aus meiner Sicht war es nie akut, über Ron oder über einen anderen zentralen Mittelfeldspieler zu diskutieren. Ich habe von Tag 1 einen super, super Eindruck von Ron. Deswegen ist er einer der Führungsspieler“, so der 42-jährige Österreicher über seinen Schützling. Muslic ist mit der Rolle und den Leistungen Schallenbergs hochzufrieden.

Und auch Schallenberg-Berater Roland Braun von der Agentur B360 hat einen guten Eindruck von Schallenberg und der Beziehung zu Neu-Coach Muslic. Gegenüber der WAZ sprach Braun von einem „sehr guten Austausch“ mit Trainer und Vereinsführung, er würde Sportvorstand Frank Baumann und dessen Kollegen sehr schätzen.

„Es wurde uns offen mitgeteilt, dass auf der Sechs eventuell nachgelegt wird und dass man überlegt, wie Ron die Rolle annehmen würde, nicht mehr nahezu automatisch gesetzt zu sein“, verriet Braun. Die S04-Bosse haben mit Blick auf die Kaderplanung im Mittelfeld mit offenen Karten gespielt. Doch Schallenberg hat die Situation angenommen und bis dato gezeigt, dass er der Mittelfeldboss ist, den Muslic und Co. sich wünschen.

Schallenberg möchte um seinen Stammplatz kämpfen

„Ron ist Schalker durch und durch, da ist viel Herzblut mit dabei. Er will sich durchsetzen, egal wer oder was kommt“, macht Braun deutlich. Schallenberg möchte unbedingt bei S04 bleiben und weiter für und um seinen Platz kämpfen – auch, wenn S04 noch einen neuen Mittelfeldspieler verpflichten sollte.

„Für uns ist es äußerst erfreulich, dass der Spieler wieder auf seiner eigentlichen Stammposition spielt und seine eigentlichen Stärken zur Geltung kommen. Ähnlich wie damals in Paderborn hat er gegen Hertha mit Soufiane El-Faouzi einen starken Nebenmann gehabt. Die beiden haben sich ideal ergänzt“, so Braun gegenüber der WAZ. Muslic setzt Schallenberg wieder auf dessen Lieblingsposition, auf der „Sechs“ ein. Muslics Vorgänger ließen den Mittelfeldspieler vorwiegend in der Abwehr ran.

Muslic ist mit Schallenberg hochzufrieden, schätzt vor allem dessen Spielintelligenz und Führungsstärke. Und Schallenberg möchte unbedingt am Berger Feld bleiben, weiter abliefern und mit S04 erfolgreich sein. Ein möglicher Abgang des 26-Jährigen ist in den letzten Tagen in weite Ferne gerückt.

Mehr Informationen zu Schallenberg und Schalke 04 liest Du auch bei der WAZ.