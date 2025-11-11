Schalke ließ ihn gehen – jetzt feiert ein Ex-Coach den nächsten Hammer

Nur wenige Schalke-Trainer waren in den letzten Jahren so beliebt wie er. Und das, obwohl es sportlich letztlich mehr als unschön endete. Thomas Reis stieg 2023 mit Schalke, ist dann nach nur sieben Spieltage in Liga zwei entlassen worden. Bei seinem Klub sorgt er schon seit Längerem für Furore. Der Erfolgslauf geht weiter und weiter.

Es war einer der größten Sensationen der vergangenen Saison: Ex-Schalke-Coach Reis hat den türkischen Klub Samsunspor in der zweiten Erstliga-Saison nach dem Wiederaufstieg in das internationale Geschäft geführt. Und in der laufenden Saison geht es genauso erfolgreich weiter. Jetzt folgte der bisherige Höhepunkt in Reis‘ Karriere.

Ex-Schalke Coach Reis sorgt für nächsten Hammer

Drei Spiele, drei Siege, kein einziges Gegentor: Das ist die bisherige Bilanz von Samunspor in der laufenden Conference-League-Saison. Siege gegen Legia Warschau (1:0), Dinamo Kiew (3:0) und Hamrum Spartans (3:0) bedeuten nach drei Spieltagen die Tabellenführung. Reis steht mit seinem Team an der Spitze der Conference League. Und das mehr als souverän.

++ Brutale Schalke-Zeit! Ex-Profi packt aus: „Sehr belastend“ ++

Der Ex-Schalker hat den Süper-Lig-Klub von einem Abstiegskandidaten, der in wirtschaftlichen Problemen steckt, zu einem echten Top-Klub in der Türkei geformt. Auch in dieser Saison spielt Samsunspor wieder oben mit, rangiert derzeit unter vier besten Teams.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach seinem bitteren Ende auf Schalke hat er sein sportliches Glück in der Türkei gefunden. Und wer weiß, wo die Reise noch hinführt. Derzeit könnte es nicht besser laufen. Samsunspor macht sich auch in Europa mehr und mehr einen Namen.

Erfolgslauf geht auch in Europa weiter

Reis und Co. sind auf dem besten Weg, in die K.o.-Runde einzuziehen. Drei Conference-Partien stehen in der Ligaphase noch an. Unter andere wird der Ex-Schalker nach Deutschland zurückkehren. Samsunspor muss zum Abschluss der Vorrunde auswärts beim 1. FSV Mainz 05 ran. Zuvor warten noch Breidablik und AEK Athen auf das türkische Team.

Weitere News:

Nur eine Niederlage aus den letzten zehn Pflichtspielen, nur zwei Niederlagen in der laufenden Saison – Samsunspor ist unter Reis ganz schwer zu schlagen. Das bekommt auch die europäische Konkurrenz in diesem Jahr zu spüren.