Schalke-Hammer perfekt! Königsblau trifft elementare Entscheidung

Das Transferfenster ist seit Montag (01. September) geschlossen, der FC Schalke 04 kann also keine Neuzugänge mehr verpflichten. Und doch gibt es bei den Königsblauen nun die nächste Hammer-Nachricht.

Schalke hat den Vertrag mit Finanzchefin Christina Rühl-Hamers vorzeitig verlängert. Das Arbeitspapier des Vorstandsmitgliedes wäre zum 01. Januar 2026 ausgelaufen. Nun hat der Verein sie langfristig gebunden. Das machte Königsblau am Freitag (05. September) offiziell.

Schalke verlängert mit Rühl-Hamers

Die vielleicht wichtigste Frau auf Schalke bleibt an Board! In den vergangenen Wochen und Monaten ist viel über die Zukunft Rühl-Hamers‘ spekuliert und diskutiert worden. Jetzt haben sich alle Seiten auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit geeinigt.

In den vergangenen Jahren stand sie stets im Fokus – schließlich hat der Klub noch immer mächtig hohe Verbindlichkeiten. Allerdings hat es der S04 unter Rühl-Hamers geschafft, die Schulden in den Griff zu bekommen und die jeweiligen Auflagen der DFL einzuhalten.

Die Gesamtverbindlichkeiten konnten von rund 238 Millionen Euro (30. Juni 2021) auf 150 Millionen Euro (31. Dezember 2024) gesenkt werden, die Nettoverbindlichkeiten von 148 Millionen Euro (am 31. Dezember 2020) auf zuletzt 113 Millionen Euro. Das ist – angesichts der sportlichen Lage – eine beachtliche Leistung, die zu großen Teilen Rühl-Hamers zu verdanken ist.

„Christina ist die große Konstante im Vorstand, sie hat mit Schalke 04 Höhen und Tiefen erlebt. Dieser Erfahrungsschatz und ihre unbestrittenen fachlichen Qualitäten sind für den Verein von großem Wert. Im Bereich Finanzen konnten wichtige Schritte in den vergangenen Jahren vorangetrieben werden, sodass wir mit vorsichtiger Zuversicht und Optimismus in die Zukunft schauen“, erklärte Aufsichtsratschef Axel Hefer.

Vorstandstrio bleibt bestehen

Schalke hat mit der Verlängerung Rühl-Hamers die Weichen für die Zukunft gestellt. Matthias Tillmann, Frank Baumann und Rühl-Hamers werden als starkes Trio weiterhin die Geschicke bei S04 leiten. Nicht wenige Fans haben die klare Meinung, dass Rühl-Hamers abseits vom Sport die wichtigste Person im Verein ist.

Nun macht sie weiter und ist auch die nächsten Monate und Jahre für Finanzen, Recht und Personal beim S04 verantwortlich. Schon früh in der Saison hat Schalke also dieses wichtige Thema positiv abhaken können.