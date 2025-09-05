Schalke-Entscheidung lässt Fans ausflippen: „Brutal geil“

Mitten in der Länderspielpause hat der FC Schalke 04 einen echten Hammer bekannt gegeben: Eine ganz wichtige Personalie ist (endlich) geklärt. Christina Rühl-Hamers bleibt bei Königsblau.

Die Finanzvorständin leitet seit 2020 die Geschicke in den Bereichen Finanzen, Personal und Recht, leistet sehr gute Arbeit und hat einen großen Anteil daran, dass Schalke die Verbindlichkeiten stetig senken konnte. Nun folgte die Vertragsverlängerung.

Rühl-Hamers bleibt beim FC Schalke 04

Wie der Revierklub am Freitag (05. September) offiziell verkündet hat, ist der Vertrag mit der 49-Jährigen langfristig verlängert worden. Ihr Kontrakt wäre zum 1. Januar 2026 ausgelaufen. Nun haben beide Parteien früh in der neuen Spielzeit für Klarheit gesorgt.

„Christina ist die große Konstante im Vorstand, sie hat mit Schalke 04 Höhen und Tiefen erlebt. Dieser Erfahrungsschatz und ihre unbestrittenen fachlichen Qualitäten sind für den Verein von großem Wert. Im Bereich Finanzen konnten wichtige Schritte in den vergangenen Jahren vorangetrieben werden, sodass wir mit vorsichtiger Zuversicht und Optimismus in die Zukunft schauen“, erklärte S04-Aufsichtsratsboss Axel Hefer.

Mit der Verlängerung Rühl-Hamers‘ sendet S04 ein klares Zeichen: Finanziell geht es in die richtige Richtung. Mit Kontinuität, Ruhe und klarem Kopf möchte Schalke weiter gesunden. Rühl-Hamers soll hier die treibende Kraft bleiben.

Fans feiern Verlängerung ab

Dass S04 diese wichtige Entscheidung getroffen hat, kommt bei den Schalke-Fans sehr gut an. Die Mehrheit der Anhänger blickt glücklich auf diese Verkündung und zuversichtlich in die Zukunft. „Das ist eine brutal geile Nachricht, richtig stark“, freut sich ein Fan auf „X“. „Das sind die Nachrichten, die man hören möchte. Klasse Entscheidung“, so ein anderer S04-Anhänger.

Der Tenor ist deutlich: Schalke ist mit der Arbeit der Finanzvorständin enorm zufrieden – sowohl die Bosse als auch die Fans. Gemeinsam möchte man die Verbindlichkeiten in Zukunft weiter senken und den kriselnden Pottklub weiter stärken.