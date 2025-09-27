Bittere Wende bei Zalazar: Ex-S04-Star plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen

Kaum ein Spieler ist in den vergangenen Jahren auf Schalke so sehr geliebt worden wie Rodrigo Zalazar. Der Uruguayer hatte sich nach seinem Wechsel zu S04 schnell mit dem Pottklub identifiziert. Dazu passten auch die Leistungen auf dem Platz in den meisten Fällen. Noch immer ist der Mittelfeldakteur in Gelsenkirchen enorm beliebt. Dazu ist die Verbindung zu Königsblau weiterhin stark – schließlich kickt sein kleiner Bruder Mauro mittlerweile beim Revierklub.

Die Entwicklung des Aufstiegshelden von 2022 wird auf Schalke also noch immer genauestens verfolgt. Die vergangenen Wochen und Monate waren für den Ex-Knappen allerdings alles andere als einfach. Dabei sah es noch vor nicht allzu langer Zeit so aus, als würde Zalazar einen großen Schritt gehen.

Wechselgerüchte bremsen Ex-S04-Star Zalazar aus

Seine Saison hätte kaum besser beginnen können: In fünf Europa-League-Qualifikationsspielen sammelte Zalazar für den SC Braga starke fünf Torbeteiligungen – in den entscheidenden Spielen sicherte er seinem Team nahezu im Alleingang die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb.

++ Nach Manga-Rauswurf auf Schalke – könnte ER beim S04 ein Thema werden? ++

Auch in der Liga starteten Braga und Zalazar vielversprechend: zwei Unentschieden, zwei Siege. In diesem vier Spielen erzielte der Ex-Schalker neben guten Leistungen obendrein noch einen Treffer. Es schien, als würden seine Leistungen in dieser Spielzeit durch die Decke schießen. Doch dann passierte das, was schon viele Fußballer aus dem Konzept gebracht und aus der Bahn geworfen hat: Ein Verein zeigt mit einem lukrativen Angebot Interesse, alle Parteien arbeiten an einer Lösung und am Ende platzt der Deal doch.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Noch seinem guten Saisonstart wollte der türkische Top-Klub Fenerbahce Istanbul Zalazar an den Bosporus locken. Laut mehreren Medienberichten soll der Ex-Schalker einem Wechsel in die türkische Hauptstadt offen gegenübergestanden haben. Einzig zwischen den beiden Klubs konnte keine Einigung erzielt werden. Und seither läuft es für den 26-Jährigen überhaupt nicht mehr.

Schalke hofft auf Extra-Kohle

Drei Spiele, kein Sieg, keine Torbeteiligung – das ist die bittere Liga-Statistik von Braga und Zalazar seit dem Ende des Transferfensters. Mit vier Spielen ohne Sieg kann und wird man in der Stadt im Norden Portugals wohl kaum zufrieden sein. In der Europa League gab es am ersten Spieltag jedoch Grund zur Freude: Zalazar und Co. siegten mit 1:0 gegen Feyenoord Rotterdam und starteten so erfolgreich in die Ligaphase. Zalazar wartet jedoch weiterhin auf den nächsten Scorerpunkt.

Weitere News:

Zalazar scheint nach dem wilden Start zu Beginn der Saison und der darauffolgenden Transfergerüchte ein wenig an Form verloren zu haben. Auch auf Schalke wird man das mit Wehmut verfolgen. Denn neben dem Fakt, dass viele Knappen-Anhänger Zalazar noch immer liegen, besitzt S04 laut übereinstimmenden Medienberichten auch eine Gewinnbeteiligung in Höhe von zehn Prozent. Wechselt Zalazar also für viel Geld, springt auch für Königsblau noch etwas heraus. So wird man am Berger Feld gleich doppelt die Daumen drücken, dass es für Zalazar bald wieder bergauf geht und er seine Form aus der Frühphase der laufenden Spielzeit zurückfindet.