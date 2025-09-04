Auch eine Rückkehr hat nicht geholfen: Ex-Schalke-Talent steht vor ungewisser Zukunft

2019 wechselte er für knapp neun Millionen Euro von Manchester City zum FC Schalke 04 – im Alter von nur 18 Jahren. Rabbi Matondo sollte bei Königsblau der neue Star werden. Allerdings ist darauf nichts geworden. Er konnte den Erwartungen nicht gerecht werden und ist wie viele andere junge Spieler das Opfer des katastrophalen Absturzes des Revierklubs geworden.

Mittlerweile steht er bei den Glasgow Rangers unter Vertrag – die große Frage: Wie lange noch? Denn bei dem schottischen Top-Klub spielt er überhaupt keine Rolle mehr. Auch eine Rückkehr nach Deutschland hat dem Ex-Schalke-Juwel nicht wirklich geholfen.

Wie geht es für Ex-Schalke-Talent Matondo weiter?

Mit seinen 24 Jahren steckt Matondo gerade im besten Fußballalter. Und doch muss sich der Waliser Gedanken machen, wo und wie es für ihn weitergeht. Denn in Glasgow hat er keine Zukunft mehr. Nach drei Jahren bei den Schotten bahnt sich ein Abgang an.

Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026, dazu kam er in der noch jungen Saison überhaupt nicht zum Zuge. Er wird zwangsläufig noch wechseln müssen, um ein halbes Jahr auf der Tribüne zu umgehen. Das große Problem: Die Transferperioden in den Top-Ligen Europas sind bereits geschlossen.

In Länder wie Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich oder Niederlande wird er nicht mehr wechseln können. Auch innerhalb von Großbritannien kann er nicht mehr wechseln. Somit bleiben nur noch einige wenige, wirklich interessante Ligen übrig.

Offene Zukunft nach 96-Leihe

In der vergangenen Rückrunde war der schnelle Waliser zu Hannover 96 ausgeliehen worden. Dort kam er in zehn Partien lediglich auf eine Torbeteiligung – wirklich erfolgreich war diese Leihe also nicht. Zurück in Glasgow, muss er sich nun einen neuen Verein suchen. Eine bittere Situation für den Ex-S04-Profi.

Die interessantesten Ligen für Matondo dürften Belgien, Schweiz, Saudi-Arabien und Türkei sein. Dort könnte er noch hin wechseln, doch danach wird es schon arg dünn. Allzu viele spannende Optionen bieten sich dem Flügelflitzer nicht mehr.