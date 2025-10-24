Schalke 04: Nach hässlichem Vorfall – Klub will Verbandsstrafe nicht akzeptieren

„Rassismus hat im Stadion nichts verloren.“ Klingt mittlerweile wie eine abgedroschene Floskel und trotzdem haben es noch nicht alle verstanden. Das musste auch der FC Schalke 04, in Persona von Christopher Antwi-Adjei, beim Pokal in Leipzig feststellen. Ein Eklat, der nun bedauerlicherweise wieder hochkocht.

Denn Lok Leipzig weigert sich nach dem Vorfall gegen Schalke 04, die fällige DFB-Verbandsstrafe zu akzeptieren. Neben einer Geldstrafe von 30.000 Euro müssen die Sachsen die Gegengerade des Bruno-Plache-Stadions (den Dammsitz) für Zuschauer beim nächsten Pokalspiel sperren. Eine unverhältnismäßige Strafe, erklärt die Leipziger Vereinsführung.

Strafe gegen Schalke-04-Gegner zu hoch?

Neben der direkten Strafzahlung würde ein Zuschauerverbot auf dem Dammsitz, von wo die rassistischen Äußerungen gefallen waren, den Verein eine fünfstellige Summe an Ticketeinnahmen kosten. Gegenüber dem Onlineportal „Tag24“ betont der Leipziger Sportdirektor Toni Wachsmuth daher: „Wir stimmen dem Strafantrag des DFB in der Form nicht zu.“

Dass diese Summen für einen Regionalligisten eine große Herausforderung darstellen, ist nicht von der Hand zu weisen. Es ist zu erwarten, dass Lok gegen den Strafantrag des DFB Einspruch einlegen werde, berichtet „Tag24„. So dürfte sich ein finaler Urteilsspruch im Rassismus-Eklat hinauszögern.

Pfiffe im Anschluss

Das Thema hatte damals in ganz Deutschland für großes Entsetzen gesorgt. In der Kritik stand neben der gefallenen Äußerung auch das darauffolgende Verhalten der Leipziger Fans, die Antwi-Adjei das gesamte Spiel über auspfiffen. Und das, obwohl vom Stadionsprecher erklärt wurde, weshalb das Spiel unterbrochen werden musste.

Unschöne Szenen, die in keinem Fußballstadion Platz finden sollten. Dass Lok hierfür mit einer Strafe rechnen muss, ist klar. Doch die Schwere muss nach dem voraussichtlichen Einspruch neu ermessen werden. Unterdessen steht für Schalke 04 am Mittwoch (29. Oktober, 20.45 Uhr) die zweite Pokalrunde bei den Lilien aus Darmstadt an. Dann hoffentlich mit Fokus auf das Sportliche.