S04-Neuzugang Kurucay packt über Schalke-Wechsel aus – er verrät ein spannendes Detail

Dass er so einschlägt, hätte wohl keiner gedacht: Hasan Kurucay kam im vergangenen Sommer ablösefrei aus Belgien zu Schalke 04, nachdem er knapp drei Monate vereinslos war. Der Innenverteidiger war zunächst als mögliche Startelfoption eingeplant, ist mittlerweile aus der defensiven Dreierkette aber kaum mehr wegzudenken.

Ob mit oder gegen den Ball: Kurucay liefert Woche für Woche ab und wird von Spiel zu Spiel sogar immer noch ein wenig konstanter. Gegen Fürth (1:0) leitete er den 1:0-Siegtreffer mit einem sehenswerten Steckpass ein. In einer Medienrunde sprach Kurucay nun über seinen Wechsel zu Königsblau und seine Ziele mit Schalke.

Schalke-Neuzugang Kurucay verrät: „Hatte viele Angebote“

Was auch immer Kurucay derzeit macht, es klappt fast alles. Zusammen mit seinen Defensiv-Kollegen ist er der Fels in der Brandung bei S04 und hat auch offensiv schon den ein oder anderen Akzent setzen können. Gegen Bochum (2:1) traf er zum 1:1-Ausgleich, gegen Fürth sorgte er für den sogenannten „Pre-Assist“.

Frank Baumann und Co. haben mit dem Transfer Kurucays ein goldenes Händchen bewiesen. Stand jetzt hat S04 einen Top-Innenverteidiger bekommen – und das zum Nulltarif. Im Werben um die Dienste des 28-Jährigen setzte sich Schalke gegen so manchen Klub durch, wie Kurucay selbst nun verraten hat.

„Ich hatte viele Angebote, habe aber auf das richtige gewartet. Und das war Schalke“, so der Neuzugang. Das werden viele Knappen-Anhänger sicher gerne hören. Den Verein kannte er schon aus seiner Zeit bei Eintracht Braunschweig – von Januar 2023 bis Juni 2024 kickte er bei den Niedersachsen. Nun trägt er Königsblau und das mit voller Stolz. „Der Plan ist, auf Schalke viele Jahre zu bleiben. Ich habe Träume mit diesem Team und mit diesem Verein“, sagte er.

Kurucay liefert Ansage

Schon in den ersten Wochen hat er gezeigt, dass er für Miron Muslic und die Mannschaft enorm wichtig ist. Dabei ist er noch gar nicht topfit , wie er selbst betont hat. „Ich bin noch gar nicht bei 100 Prozent“, so Kurucay. „Mit der Zeit wird das Verständnis in der Abwehr noch besser werden. Es ist aber schön, dass es bereits so gut funktioniert“, machte er deutlich.

Kurucay ist in kürzester Zeit ein Leistungsträger geworden und möchte das auch bleiben. Wenn er so weitermacht, hat er das Zeug zum Fanliebling. Er vereint das, was alle auf Schalke sehen wollen: Grundtugenden wie Leidenschaft, Kampf und Wille gepaart mit spielerischer Klasse und der gewissen Technik. Kurucay und Schalke – das scheint zu passen!