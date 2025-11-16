Noch in diesem Jahr! Schalke-Entscheidung steht bevor

Inmitten der Schalker Erfolgswelle sorgte eine Nachricht vor wenigen Wochen kurzzeitig für eine Menge Wirbel. Recht überraschend hatte sich der FC Schalke 04 nach der Sommer-Transferperiode von Ben Manga getrennt. Doch – anders als in den vergangenen Jahren – schlug es keine allzu hohen Wellen. Auch, weil es S04 geschafft hat, das S04 transparent rüber zu bringen.

Seit dem Manga-Aus fragen sich die Fans nun, wen Schalke als Nachfolger präsentieren wird. Frank Baumann arbeitet mit Hochdruck an einer Nachbesetzung. Laut der „WAZ“ soll eine Entscheidung noch in diesem Jahr fallen.

Manga-Nachfolge auf Schalke gesucht

Wer wird der neue Mann neben Baumann und Youri Mulder? Bisher hatte Baumann die Aufgaben von Manga interimistisch übernommen. Doch S04 möchte einen weiteren Experten an Board holen. Bei der Verkündung von Mangas Rauswurf hatte Baumann angekündigt, sich – ähnlich wie bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer – im Sommer Zeit zu lassen.

Baumann wolle im Zuge der Umstrukturierung der sportlichen Führung auch an der Hierarchie arbeiten. Eine direkte Nachfolge für die Manga-Rolle wolle S04 laut „WAZ“ nicht. Baumann strebe ein ähnliches Modell wie bei seinem Ex-Klub Werder Bremen vor. Dort hatte er beispielsweise einen „Leiter Profifußball“ neben sich – dieses Amt bekleidet bereits Mulder.

Schalke sucht einen Scouting- und Datenspezialisten, der aktiv an der Kaderplanung für die Profimannschaft mitwirken soll. Für die Knappenschmiede wird der neue Mann nicht mehr zuständig sein, er soll sich komplett auf das Profileistungszentrum konzentrieren.

S04-Entscheidung wohl noch in diesem Jahr

Doch wann kommt der neue Mann? Wohl schon in den kommenden Wochen. Laut der „WAZ“ soll Mangas Nachfolger noch in diesem Jahr verkündet werden. So dürfte im Laufe des Dezembers wohl eine Entscheidung fallen. Einen Top-Kandidaten oder gar einen Favoriten auf die Stelle soll es noch nicht geben. Allerdings würde S04 in Person von Baumann nur noch mit einer handvoll Kandidaten sprechen.

Die Knappen werden sich also noch vor dem Winter-Transferfenster auf einen externen Neuzugang freuen. Inwieweit dieser dann schon die anstehende Transferperiode mitplanen wird, ist unklar.

Weitere Infos zu S04, Baumann und der Manga-Nachfolge liest Du bei der „WAZ„.