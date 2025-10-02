Trotz Tabellenkeller und Abstiegsangst! Ex-S04-Talent findet sein Glück wieder

Satte neun Jahre stand er bei Schalke 04 unter Vertrag, spielte mit Königsblau noch in der Bundesliga. Insgesamt lief Nassim Boujellab mehr als 30 Mal für die Profis des FC Schalke 04 auf. Seinen Durchbruch schaffte der Ex-S04-Profi bei Königsblau allerdings nicht – eher im Gegenteil.

Denn Boujellab stieg mit Schalke 2021 desaströs ab, ehe er zweimal hintereinander – recht erfolglos – ausgeliehen worden ist. Erst zum FC Ingolstadt in die dritte Liga, dann zu HJK Helsinki. Über weitere Rückschläge und einer Station bei Arminia Bielefeld landete der Ex-S04-Profi im vergangenen Sommer beim TSV Havelse.

Ex-S04-Talent dreht in Liga drei auf

Nachdem der 26-Jährige zwei Jahre bei Bielefeld verbracht hatte und mit der Arminia beinahe abgestiegen wäre, um in der vergangenen Saison in die zweite Liga aufzusteigen, war schnell klar, dass Boujellab bei den Ostwestfalen keine Zukunft mehr haben würde.

Ablösefrei zog es den Ex-Schalker ein wenig weiter nördlich nach Havelse zum Drittliga-Aufsteiger. Der kleine Klub aus Niedersachsen hat den offensiven Mittelfeldspieler wohl auch wegen dessen Erfahrungen im Profibereich unter Vertrag genommen. Denn eines ist sicher: Boujellab hat im Laufe seiner Karriere schon einiges erlebt. Das allermeiste davon in Gelsenkirchen bei Königsblau.

Die letzten Jahre verliefen für Boujellab alles andere als reibungslos. Immer wieder hatte er mit kleineren Blessuren und Verletzungen zu kämpfen, immer wieder saß er nur auf der Bank oder gar auf der Tribüne. In Havelse ist das anders, dort ist der ehemalige Schalker ein ganz wichtiger Bestandteil.

Boujellab blüht in Liga drei auf

Von elf Pflichtspielen stand er neunmal in der Startelf und absolvierte sechs Partien über die volle Distanz. Auch eine Torbeteiligung ist ihm bereits gelungen. Boujellab ist voll in Havelse angekommen und hat sein fußballerisches Glück in gewisser Weise wiedergefunden. Trotz der sportlich schwierigen Lage bei dem Aufsteiger.

Havelse hat in der laufenden Drittliga-Saison noch kein Spiel gewinnen können. Mit vier Punkten stehen die Niedersachsen auf dem vorletzten Platz und stecken so schon tief im Abstiegskampf. Das dürfte wohl bis zum Ende der Saison so bleiben, der Aufsteiger wird es auch in den kommenden Monaten schwer haben. Trotz dessen scheint der Schritt, zum TSV Haveklse zu wechseln, für Ex-S04-Talent Boujellab der richtige gewesen zu sein.