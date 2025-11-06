Es hört nicht auf: Muslic verkündet nächste bittere Schalke-Kunde

Nach zwei Pleiten in Folge möchte der FC Schalke 04 gegen die SV Elversberg (Samstag, 08. November, 13 Uhr) in der Erfolgsspur zurückkehren. Die Niederlagen in Darmstadt (0:4) und in Karlsruhe (1:2) sind abgeschüttelt, der Blick von Miron Muslic und Co. richtet sich nach vorne.

Mit der SVE wartet auf Königsblau „ein echter Brocken“, wie Muslic selbst auf der Pressekonferenz am Donnerstag (06. November) erklärte. Dazu musste er die nächsten bitteren Nachrichten preisgeben: Weitere Schalke-Spieler fallen aus.

Schalke 04 hat nächste Ausfälle zu beklagen

Das königsblaue Lazarett wird größer und größer, die Verletztenliste länger und länger. Vor allem in der Offensive wird der Kader immer dünner. Denn neben den Ausfällen der letzten Wochen kommen vor dem Spiel gegen die Saarländer zwei weitere Offensiv-Kräfte dazu.

Sowohl Janik Bachmann, der schon in Karlsruhe kurzzeitig passen musste, als auch Amin Younes werden gegen die SVE nicht zur Verfügung stehen, wie Muslic erklärte. Damit fehlen mit Christopher Antwi-Adjei, Christian Gomis, Emil Höjlund und Zaid Amoussou-Tchibara gleich sechs Angreifer. Dazu kommt Peter Remmert gerade erst aus einer langen Verletzung – der Youngster feierte in Darmstadt sein Comeback.

Wirklich viele Optionen bleiben Muslic und seinem Team also nicht mehr. Kapitän Kenan Karaman und Topstürmer Moussa Sylla sind weiterhin fest gesetzt. Doch wer wird neben den beiden in der Offensive spielen?

Große Chance für S04-Juwel?

Neben Remmert und Bryan Lasme, der nach seiner Blessur wohl in den Spieltagskader zurückkehren dürfte, bleibt ein dritte und wohl auch letzte wirkliche Option U19-Juwel Mika Wallentowitz. Der 17-Jährige kam gegen Darmstadt (1:0) zu seinem Profidebüt und spielte auch in Karlsruhe. Kommt er gegen die SVE nun sogar zu seinem Startelfdebüt für die S04-Profis?

Muslic wollte den Jungen nicht zu sehr ins Rampenlicht rücken, ihm kein Druck machen. Und doch ist auch dem Schalke-Trainer bewusst, dass der Youngster aufgrund der prekären Personallage gebraucht wird.