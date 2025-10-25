S04-Coach Muslic bleibt sich treu – und trifft mit nächstem Juwel-Hammer voll ins Schwarze

Königsblau siegt und siegt und siegt! Der FC Schalke 04 gewinnt auch gegen Darmstadt (1:0) und holt sich den fünften Sieg in Folge. Chefcoach Miron Muslic hat den kriselnden Pottklub auf links gedreht und zu einer Topmannschaft in Liga zwei gemacht.

Dabei hat er auch etwas geschafft, was auf Schalke essenziell wichtig ist – für das Fanherz und den Geldbeutel. Muslic zeigt, wie man jungen Spieler, Akteure aus der eigenen Jugend perfekt heranführt und einsetzt. Gegen Darmstadt gab es das nächste Profidebüt für ein Eigengewächs.

Wallentowitz feiert Schalke-Debüt

Es lief die 85. Spielminute, als Mika Wallentowitz für den angeschlagenen Christian Gomis eingewechselt worden war. Der Youngster, der in der U19 unter Norbert Elgert eine herausragende Saison spielt, durfte also erstmals Profiluft schnuppern. Und das in einer nicht einfachen Phase des Spiels. Schließlich ist es in den letzten zehn, zwanzig Minuten zwischen Schalke und Darmstadt noch einmal richtig eng, richtig hitzig geworden.

Doch mithilfe von Wallentowitz, der sehr engagiert und laufstark auftrat, brachte Schalke den Sieg über die Zeit. Auch dieser Kniff von Muslic ging also auf. Gemeinsam mit Felipe Sanchez, Mertcan Ayhan und Sofiane El-Faouzi standen in der Schlussphase vier junge, sehr vielversprechende Akteure auf dem Platz. Zuvor ist mit Vitalie Becker ein Youngster ausgewechselt worden.

Auch das ist das „neue Schalke“. Youngsters heranführen, langsam aufbauen, aber dennoch immer die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, sich zu entwickeln und wie im Falle von Becker, Ayhan und El-Faouzi zu Säulen der Mannschaft zu werden. Muslic und Co. setzten und vertrauen auf die jungen Spieler. Auf Schalke ist dies aufgrund der starken Jugendarbeit und der finanziellen Situation unabdingbar. Und doch ist es beeindruckend, wie gut auch das unter Muslic klappt. Auch für die Identifikation mit der Mannschaft ist das ein wichtiger Faktor.

Youngsters rücken immer mehr in den Mittelpunkt

In Hannover war Mauro Zalazar, der sein Zweitliga-Debüt für Schalke feiern durfte. Nun folgte Wallentowitz. Muslic hält sein Versprechen: Er möchte jungen Spielern die Chance geben, sich unter ihm und auf Schalke bestmöglich zu entwickeln. Das ist nicht nur für die Jungs, die schon in der Jugend von S04 kicken und von einem Profidebüt auf Schalke träumen, ein gutes Zeichen.

Auch für potenzielle Neuzugänge für die Knappenschmiede oder die Profimannschaft ist das ein Fingerzeig. Es ist die Handschrift der neuen S04-Führung um Frank Baumann und Miron Muslic. Es sind nicht nur Einzelfälle, Schalke setzt in der Spitze und der Breite auf junge Spieler. Und gegen Darmstadt konnte sie mit dem Debüt von Wallentowitz den nächsten Schritt gehen.