Juwel-Hammer auf Schalke! S04-Fans machen große Augen

Nach dem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen die SV Elversberg herrscht auf Schalke beste Laune. Neben dem sportlichen Erfolg und der Ruhe im Verein hat Miron Muslic es auch geschafft, die Bindung zwischen Knappenschmiede und Profis wieder enger zu gestalten.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Muslic einigen S04-Youngsters immer wieder die Chance gegeben, sich zu beweisen. Das jüngste Beispiel ist Mika Wallentowitz, der gegen die SVE sein Profi-Startelfdebüt feiern konnte. Nun gibt es weitere tolle Nachrichten vom Schalke-Nachwuchs.

Talent-Flut bei den Schalke-Profis

Am Dienstag (11. November) startete der S04 in die erste Trainingswoche der Länderspielpause. Nach dem Spiel gegen die SVE kann Königsblau ein wenig durchschnaufen, bevor es in Richtung Jahresendspurt geht. Unter anderem stehen Spiele in Münster, gegen Paderborn und Nürnberg an.

Und einmal mehr schickt Muslic ein klares Zeichen an den eigenen Nachwuchs raus. Gleich zwölf Akteure aus der U23 und der U19 waren zu Beginn der Länderspielpause auf dem Schalker Trainingsplatz zu finden. Neben Wallentowitz, Mika Khadr und Aymen Gulasi sind auch Bojan Potnar, ⁠Paul Pöpperl, ⁠Tim Dietrich, ⁠Magnus Rösner, ⁠Vincenzo Onofrietti (alle U23) ⁠Malik Tubic, ⁠Silas Thier, ⁠Ben Weber und ⁠Clinton Wilson (alle U19) mit dabei.

Während einige Profis an ihrem Comeback arbeiten und einige Profis eine kleine Pause bekommen, können also viele Talente bei Muslic vorspielen. Dies ist natürlich auch der Personallage geschuldet – mehr als zehn Profis stehen Muslic derzeit nicht zur Verfügung.

Enge Bindung zum S04-Nachwuchs

Der Profikader pfeift aus dem letzten Loch, die fitten Spieler haben diese Länderspielpause dringend gebraucht. Doch das Beispiel Wallentowitz hat auch gezeigt, dass Muslic auch den ganz jungen Spielern im Verein Vertrauen schenkt. Und der 17-Jährige hätte dies wohl kaum besser zurückzahlen können.

In den letzten Jahren war die Verzahnung zwischen NLZ und PLZ bei Schalke 04 eine komplizierte. Das hat sich unter Muslic komplett geändert. Er pflegt enge Kontakte zu U23-Coach Jakob Fimpel und U19-Ikone Norbert Elgert. Das spiegelt sich nun einmal mehr auf dem Trainingsplatz wider.