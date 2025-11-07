Schalke-Boss Tillmann lässt mit deutlichen Worten aufhorchen: „Ist wirklich extrem“

Auch bei Rückschlägen und Niederlagen lässt sich auf Schalke niemand verunsichern. Königsblau ist weiterhin von Ruhe, Professionalität und Erfolg geprägt – das war noch vor wenigen Monaten ganz anders. Damals stand auch Matthias Tillmann im Vordergrund – und mächtig in der Kritik.

Als Vorstandsboss hatte er die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte mitzuverantworten. Viele Entscheidungen passten nicht, viele Handgriffe erwiesen sich als falsch. Umso glücklicher zeigt sich Schalke-Boss Tillmann nun gegenüber der „WAZ“.

Schalke-Boss Tillmann von jüngster Entwicklung sehr angetan

Tillmann ist Schalker durch und durch, seit Jahrzehnten ist er Anhänger des Klubs, seit Januar 2024 Vorstandsvorsitzender bei den Knappen. Doch die ersten anderthalb Jahre unter seiner Regie verlieren schlecht, um nicht zu sagen katastrophal. Das ist mittlerweile anders.

Auf Schalke läuft es, Königsblau macht wieder Spaß. Nicht nur den Fans. Auch Tillmann selbst genießt die aktuelle Situation enorm. Allerdings macht er gegenüber der „WAZ“ auch deutlich, dass er einen so schnellen Umschwung kaum für möglich gehalten hat. „Die Entwicklung in so kurzer Zeit ist wirklich extrem“, so der 41-Jährige.

„Das Heimspiel gegen Elversberg im Mai war ein Tiefpunkt, die Stimmung war absolut im Keller. Aber wir wissen, dass es auf Schalke schnell in die eine, aber auch schnell in die andere Richtung gehen kann – wenn wir gut arbeiten und richtige Entscheidungen treffen“, blickte er auf das denkwürdige 1:2 am letzten Spieltag der Vorsaison zurück. Im Frühjahr und Sommer sind die richtigen Entscheidungen getroffen worden. Die Installation von Frank Baumann als Sportchef – durch ihn kann Tillmann sich auf seine Kerngebiete fokussieren – und der Verpflichtung Miron Muslics als neuer Chefcoach erwiesen sich im Nachhinein als absolute Glücksgriffe.

Tillmann ist voll des Lobes für Muslic

„Dass es so schnell geht, war nicht unbedingt zu erwarten. Es freut mich sehr, dass sich unsere Arbeit auszahlt und, dass wir in Miron einen Trainer gefunden haben, der unsere Idee transportiert und verkörpert“, erklärte Tillmann. Derzeit läuft es bei Schalke enorm gut. Ginge es nach Tillmann, würde es genau so weitergehen. Doch dafür müssen alle Beteiligten bei Königsblau weiter hart, professionell und als starke Gemeinschaft arbeiten.

Denn nicht zu vernachlässigen ist das fragile Gebilde, auf dem der S04 noch immer steht. Der Kader ist dünn, die finanzielle Situation noch immer prekär und der Erfolg nur eine schöne Momentaufnahme. Und doch haben Tillmann, Baumann, Muslic und Co. es geschafft, diesem Verein neues Leben einzuhauchen.

