Miron Muslic schwärmt von S04-Profi – bewegt er die Bosse zum Umdenken?

Bei dem gelungenen Saison-Auftakt gegen die Hertha aus Berlin (2:1) hat so mancher Schalke-Star einen Sahnetag erwischt. An diesem Abend klappte bei S04 enorm viel – ob defensiv oder offensiv. Doch dass Schalke dieses Spiel letztlich gewonnen hat, lag an einigen wenigen Spielern.

Neben den Torschützen und den Torvorbereitern waren es vor allem Sofiane El-Faouzi, Vitalie Becker und nicht zuletzt Ron Schallenberg, die mächtig überzeugen konnten. Letzterer musste sich in den vergangenen Monaten einiges anhören, auch über einen Abgang im Sommer ist spekuliert worden. Doch S04-Coach Miron Muslic hat die Wichtigkeit Schallenbergs nun noch einmal unterstrichen.

Schallenberg der „verlängerte Arm“ des S04-Trainergespanns

Vor zwei Jahren ist Schallenberg für über zwei Millionen Euro aus Paderborn gekommen – Schalke hatte große Erwartungen an ihn, die er jedoch nur ganz selten erfüllen konnte. Das lag allen voran daran, dass er nie auf seiner Lieblingsposition, der klassischen „Sechs“, spielen konnte und durfte. Oftmals ist er als Innenverteidiger eingesetzt worden. Und das klappt zu oft überhaupt nicht.

In diesem Jahr ist alles anders. Zwar agierte er auch in einigen Vorbereitungsspielen als Innenverteidiger, doch spätestens nach den Verpflichtungen von Nikola Katic und Hasan Kurucay ist klar: Muslic sieht Schallenberg als Mittelfeld-Staubsauger auf der „Sechs“. Oder eben im Muslic-System auf der „Doppel-Acht“ im Mittelfeld.

Und da blüht er richtig auf. Gegen Hertha war er überall zu finden, lief unfassbar viel und gewann die allermeisten Zweikämpfe. Dazu ging er auch als Leader voran. Sein Coach zeigte sich beeindruckt. „Gegen Hertha hat er einen super Job gemacht und war unser verlängerter Arm auf dem Platz“, so Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 09. August, 20.30 Uhr).

Kommt doch kein neuer Mittelfeldboss?

Vor wenigen Wochen kamen Gerüchte auf, dass S04 Schallenberg bei einem passenden Angebot gehen lassen würde und einen neuen Mittelfeldchef holen wolle. Ist dieser Plan nun verworfen? „Aus meiner Sicht war es nie akut, über Ron zu sprechen. Deswegen ist er auch Teil der Führungsachse. Er hat in der Vorbereitung auf mehreren Positionen gespielt und hat es sehr gut gemacht“, so Muslic deutlich.

Holt S04 also doch keinen neuen Mittelfeldmann und vertraut komplett auf Schallenberg? Fakt ist: Schallenberg hat sich vorerst fest gespielt und bei Leistungen wie gegen die Hertha gibt es wenig Gründe, den Zweitliga-Routinier aus der ersten Elf zu nehmen. In den kommenden Wochen dürfte er vorerst gesetzt sein.