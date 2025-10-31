Muslic verkündet es selbst: Langersehnte S04-Rückkehr steht kurz bevor

Am Montag (27. Oktober) hat Schalke 04 den nächsten bitteren Ausfall verkünden müssen: Christian Gomis wird Königsblau mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen, nachdem er sich im Spiel gegen Darmstadt 98 (1:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Es ist der nächste Verletzte in der Offensive.

Doch wo ein weiterer Spieler ausfällt, kommt ein anderer zurück. In der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokalspiel in Darmstadt (Mittwoch, 29. Oktober, 20.45 Uhr) verriet Schalke-Coach Miron Muslic, dass ein S04-Akteur vor seinem Comeback steht. Das dürfte alle Fans freuen.

Remmert zurück bei den S04-Profis

Am ersten Spieltag war er der große Held, als er das 1:0 von Moussa Sylla gegen Hertha BSC Berlin (2:1) sensationell im Liegen vorbereitet hatte. Peter Remmert war der große Sieger der Vorbereitung, stand gegen die „Alte Dame“ überraschend in der Startelf und lieferte komplett ab. Auch am zweiten Spieltag in Kaiserslautern (0:1) stand er in der Anfangsformation.

Doch zur Halbzeit folgte dann der Schock: Remmert zog sich im ersten Durchgang eine schwere Knöchelverletzung zu und musste zur Pause ausgewechselt werden. In der Folge fiel er fast drei Monate aus, bis er zuletzt in der U23 sein Comeback feiert. Beim 3:1-Sieg der S04-Zweitvertretung in Velbert erzielte er gar einen Treffer und feierte so ein Traum-Comeback.

++ Bittere Kunde für Schalke und Muslic! Nächster Neuzugang fehlt mehrere Wochen ++

Am Mittwoch wird dann der nächste Schritt für den jungen Stürmer folgen: Muslic erklärte, dass Remmert in Darmstadt wieder zum Profikader gehören werde. Erstmals seit dem Spiel in Kaiserslautern also. Für die Anfangsformation wird es sicherlich nicht reichen, doch seine Rückkehr gibt Schalke und Muslic neue Möglichkeiten in der Offensive.

Großes Verletzungspech in der Offensive

Denn Fakt ist auch: Im Angriff regnet es bei S04 in dieser Hinrunde viele Verletzungen. Neben Remmert, der knapp zwölf Wochen lang gefehlt hatte, sind derzeit auch Emil Höjlund, Zaid Amoussou Tchibara, Bryan Lasme, Christopher Antwi-Adjei und eben Gomis verletzt. Dazu fehlte Kenan Karaman zu Beginn der Saison. Offensiv muss sich Muslic also nahezu wöchentlich etwas Neues einfallen lassen.

Weitere News:

Umso besser ist es, dass Remmert ab sofort wieder dabei ist und in wenigen Wochen wohl auch wieder eine Startelf-Alternative sein dürfte. Bis dahin wird wohl einmal mehr Janik Bachmann die zweite Halbraumposition neben Karaman und hinter Sylla bekleiden.