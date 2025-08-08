Alle Augen auf Muslic! Der S04-Coach steht vor einer schwierigen Entscheidung

Mit dem Auftaktsieg im Rücken fährt der FC Schalke 04 nun Richtung Kaiserslautern. Ans Spieltag zwei (Samstag, 09. August, 20.30 Uhr) ist der S04 bei den Roten Teufeln zu Gast. Gelingt Schalke 04 die nächste Überraschung?

Ohne Abwehrchef Nikola Katic, der gelb-rot gesperrt fehlen wird, dürfte es alles andere als einfach werden. Die große Frage: Wer wird Katic ersetzen? Wen lässt S04-Coach Miron Muslic für den Bosnier ran?

Katic-Ersatz: S04-Coach Muslic hat mehrere Optionen

Er war der Spieler des Spiels, verteidigte hinten alles weg und köpfte vorne das zwischenzeitliche 2:0 – Katic hat direkt in seinem ersten Pflichtspiel für S04 gezeigt, was ihn ausmacht und warum Muslic ihn unbedingt bei S04 haben wollte.

„Nikola ist dieser Leader, ihn kann man nicht wirklich ersetzen. Er ist ein Performance-Player. Wir haben uns zwei, drei Varianten überlegt, wie wir starten können. Wir jammern aber nicht und haben mehrere Optionen“, sagte der Schalke-Trainer über seinen Schützling, mit dem er schon in Plymouth zusammen gearbeitet hatte.

Doch wie sehen diese Optionen aus? Nummer eins dürfte Hasan Kurucay sein. Der Neuzugang hat in dieser Woche die gesamten Einheiten mit der Mannschaft absolviert. Er kann die zentrale Position in der Dreierkette übernehmen, hat aber seit Mai kein Spiel mehr absolviert. So dürfte er noch kaum bei einhundert Prozent sein und doch wäre er wohl die „sicherere“ Variante.

Schmeißt Muslic das nächste Juwel ins kalte Wasser?

Denn Option Nummer zwei wäre Mertcan Ayhan. Der Youngster feierte gegen Hertha (2:1) sein Profidebüt, wirkte jedoch noch ein wenig unsicher – allerdings waren die letzten Minuten des Spiels auch enorm hektisch. In Kaiserslautern erwartet S04 allerdings ein Hexenkessel, dessen Großteil gegen Schalke sein wird.

Für einen jungen Spieler wie Ayhan wäre es sicherlich eine echte Feuertaufe. Doch Muslic hat schon mehrfach betont, dass er keine Angst davor habe, Youngsters einfach mal hineinzuwerfen. Bei Peter Remmert und Vitalie Becker hat es schließlich bestens geklappt. Wie wird sich der S04-Coach also entscheiden? So oder so dürfte wohl (noch) keiner der beiden Muslic in dem Auftreten und der defensiven Präsenz ersetzen können.