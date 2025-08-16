Brisante Entscheidung: Schalke-Coach Muslic verrät seinen Plan

Nach den ersten beiden Ligaspielen, in denen Schalke 04 drei Punkte holen konnte, steht mit dem Auswärtsspiel bei Lokomotive Leipzig nun eine schwere Pokalaufgabe bevor. Für Königsblau zählt nur das Weiterkommen – sportlich wie auch finanziell.

Vor dem Duell gegen den Regionalligisten hat Schalke-Coach Miron Muslic mit einer Entscheidung für Aufsehen gesorgt: Denn zur Überraschung vieler wird in Leipzig nicht Loris Karius im Kasten stehen.

Keeper-Tausch im S04-Tor

Im Gegensatz zu den letzten Jahren gab es bei S04 in der Vorbereitung keine Torwartdiskussion. Nachdem Loris Karius seinen Vertrag bei Königsblau verlängert hatte, legte sich Muslic schnell fest, dass er die alte und neue Nummer eins werden wird. Justin Heekeren ist früh informiert worden, nur Nummer zwei zu sein und den Großteil der Saison nur auf der Bank sitzen zu müssen.

Doch der 25-Jährige hat sich damit abgefunden – auch, weil er Schalke nicht verlassen und unbedingt weiter am Berger Feld kicken möchte. Seit Kindheitstagen ist er Schalker, liebt es für seinen Herzensklub zu spielen – dafür nimmt er auch die Rolle als Reservist in Kauf.

Und nun wird Heekeren für seine Einstellungen und die Leistungen in den Trainingseinheiten belohnt: Muslic erklärte auf der Pressekonferenz am Freitag (15. August), dass Heekeren in Leipzig das Tor hüten werde. „Das ist für uns eine Möglichkeit, auch seine Trainingsleistung zu belohnen“, machte Muslic deutlich.

Muslic setzt auf Heekeren

Somit wird Karius eine kleine Pause bekommen, bevor er in der Liga gegen Bochum (Samstag, 23, August, 20.30 Uhr) wieder gefragt sein wird. Dass Muslic nun Heekeren in den Kasten stellt, kommt durchaus überraschend. Doch der S04-Coach zieht seine Linie durch: Wer genug trainiert, hart arbeitet und sich in den Dienst der Mannschaft stellt, wird früher oder später belohnt.

So handhabt er es bei den Feldspielern und auch bei den Keepern. Und doch bringt diese Entscheidung natürlich auch ein kleines Risiko mit sich. Schließlich hat Heekeren kein einfaches Jahr hinter sich und ein Keeper-Tausch bringt stets eine gewisse Brisanz mit. Doch das Vertrauen des Trainerteams scheint er vollkommen zu genießen – für einen Keeper ist das nicht das Allerschlechteste.