Hat Muslic mit diesem Schalke-Flop schon abgeschlossen? S04-Coach mit klarer Ansage

Das erste Saisonspiel gegen Hertha BSC Berlin (2:1) war für Miron Muslic und sein Team enorm aufschlussreich. Muslic sorgte für ein, zwei dicke Überraschungen und zog seine Linie aus der Vorbereitung knallhart durch.

Dies zeigte sich vor allem bei zwei Personalien: Sowohl Anton Donkor als auch Amin Younes sind für das erste Pflichtspiel der Saison überhaupt nicht berücksichtigt worden. Für die beiden Schalke-Profis reichte es nicht einmal für einen Platz auf der Bank. Jetzt hat Muslic über diese beiden Spieler gesprochen und vor allem bei Donkor ist er sehr deutlich geworden.

Donkor bei Schalke ohne Zukunft?

Nach einem durchwachsenen ersten Jahr hatten viele Fans damit gerechnet, dass Donkor in Jahr Nummer zwei am Berger Feld durchstarten könnte. Schließlich setzt Muslic auf schnelle, dynamische und körperliche Spieler. So könnte er im neuen System voll aufblühen. Doch davon ist bislang wenig bis gar nichts zu sehen.

Donkor spielte eine schlechte Vorbereitung, konnte keine Eigenwerbung betreiben und lief zum Ende der Vorbereitung fast ausschließlich in den B-Mannschaften auf. Dass Muslic ihn gegen die Hertha komplett aus dem Kader gestrichen hat, kam trotz allem sehr überraschend. Schließlich hat man neben Vitalie Becker und Donkor derzeit niemanden, der die linke Schiene beackern kann.

Diese Maßnahme zeigt, dass Muslic kein wirklicher Fan von Donkors aktuellen Leistungen ist. Das machte er auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel noch einmal deutlich. „Ich bewerte und belohne nach Leistung. Dementsprechend war das sehr klar für mich“, so der Schalke-Chefcoach. Rumms – diese Worte sprechen eine deutliche Sprache! Es scheint, als habe Donkor bei S04 keine Zukunft mehr.

Auch Younes wohl ohne Chance

Gleiches gilt auch für Younes, der gegen die Hertha ebenfalls keine Berücksichtigung fand. „Es gibt gewisse Profile, die ich bevorzuge. Es gibt einen Grund, warum Peter Remmert gespielt hat. Das ist konträr zum Profil von Amin“, erklärte Muslic über Younes und dessen Situation bei S04.

Weitere News:

Auch der ehemalige Nationalspieler dürfte unter Muslic keine allzu große Rolle mehr spielen. Sollte ein passendes Angebot reinflattern oder eine passende Lösung gefunden werden, dürften beide den Verein noch in diesem Sommer wieder verlassen.