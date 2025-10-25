Ungläubiges Staunen auf Schalke! Dieser Anblick spricht Bände

Der königsblaue Wahnsinn geht weiter! Der FC Schalke 04 gewinnt das fünfte Spiel in Folge und setzt mit dem 1:0-Heimsieg gegen Darmstadt 98 das nächste dicke Statement. Wieder einmal ist es Miron Muslic und seiner Mannschaft gelungen, ein Top-Team aus Liga zwei zu besiegen.

Und wieder einmal ist die unglaublich starke Defensive die Grundlage für den Sieg gewesen. Die Schalke-Abwehr machte auch gegen die Lilien einen überragenden Job. Das Ergebnis: Das sechste Pflichtspiel ohne Gegentor in der laufenden Saison.

Schalkes Abwehrbollwerk hält erneut

Hinten die null, vorne effektiv – dieses Motto kam gegen die Lilien einmal mehr zum Tragen. Schalke ließ über die gesamten 90 Minuten kaum etwas zu, die Gäste hatten nicht eine echte Tormöglichkeit zu verzeichnen. Ohne Top-Torjäger Isac Lidberg, der aufgrund einer Krankheit kurzfristig ausgefallen war, wirkte Darmstadt offensiv extrem blass.

Für S04 war es der fünfte Sieg in Folge – zuletzt gelang dies in der Aufstiegssaison 2021/22 unter Interims- und Aufstiegscoach Mike Büskens. Dazu war es das fünfte Zweitliga-Spiel zu null! Die Hälfte aller Spiele hat Schalke kein Gegentor bekommen, stellt so weiterhin die beste Abwehr der gesamten Liga. In dieser so engen, so ausgeglichenen, so unberechenbaren zweiten Bundesliga ist das ein echtes Kunststück.

Damit hat Schalke schon jetzt mehr Spiele ohne Gegentor wie in der vergangenen Saison insgesamt. In der Horror-Spielzeit 2024/25 bekam Königsblau in vier Spielen keinen Gegentreffer, zweimal hieß es 0:0. In der laufenden Saison hat man diesen Wert nicht nur schon nach zehn Spieltagen getoppt. Schalke gewinnt die Spiele obendrein noch.

Ayhan ersetzt Becker hervorragend

Ein Faktor für die Siegesserie und die vielen Spiele zu null ist auch Youngster Mertcan Ayhan. Das S04-Eigengewächs hat den Platz des verletzten Vize-Kapitäns Timo Becker eingenommen. Becker hatte sich gegen Fürth (1:0) das Innenband im Knie gerissen, wird wohl die gesamte Hinrunde fehlen. Doch Ayhan lässt den Ausfall des Top-Innenverteidigers gar ein wenig vergessen. In seiner ersten Profisaison liefert Ayhan komplett ab. Seine Entwicklungs- und Formkurve zeigt immer weiter nach oben.

Das Zusammenspiel mit Nikola Katic, Hasan Kurucay, Loris Karius und Adrian Gantenbein funktioniert enorm gut. Er ist mittlerweile gesetzt, ein wichtiger Bestandteil des Teams und ein Erfolgsgarant. Besonders interessant: Bisher hat der 19-Jährige jedes einzelne Profipflichtspiel, in dem er zum Einsatz kam, gewonnen. Das nennt man mal eine starke Bilanz!