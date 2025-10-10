Deutliche Botschaft! S04-Boss tritt mächtig auf die Euphoriebremse

Vor der Saison herrschten bei Schalke 04 viele Unsicherheiten, viele Bedenken, viele Probleme für die derzeit laufenden Saison. Die zwei katastrophalen Jahre haben Spuren hinterlassen – bei den Fans, bei den Spielern und bei den Mitarbeitern des Klubs. Doch einige Wochen später ist der Großteil dieser Sorgen, Ängste und Probleme (vorerst) verflogen.

S04 hat einen Traum-Saisonstart hinter sich, rangiert nach etwa einem Saisonviertel auf dem zweiten Platz. Und noch viel wichtiger: Das Band zwischen Mannschaft und Fans ist wieder richtig dick. Und doch tritt ein Schalke-Boss nun auf die Euphoriebremse. Seine Worte sind deutlich

S04-Sportdirektor Mulder warnt vor zu großer Euphorie

Auf Schalke beschwer sich derzeit sicherlich niemand über die aktuelle Situation. Neben den Profis liefern auch die Knappenschmieden-Teams wie die U23 und die U19 ab. Dazu sind auch die Damenmannschaften hocherfolgreich. Bei S04 könnte es kaum besser laufen – doch das ist auch die große Gefahr, erklärt nun Youri Mulder.

„Wir haben erst acht Spiele, das sagt alles noch gar nichts. Das ist auch ein bisschen meine Botschaft. Es ist alles sehr positiv im Moment, dafür müssen wir auch dankbar sein. Aber im Fußball kann es sich auch ganz schnell wieder drehen“, so der Niederländer am „Sky“-Mikrofon.

Mulder mahnte, in den kommenden Tagen und Wochen bloß nicht nachzulassen, was Einsatz und Engagement in Trainings und Spielen anbelangt. „Gefährlich wird es, wenn wir uns zurücklehnen und sagen: Super, wir sind da, wo wir sein wollen und es läuft so weiter. Nein! Wir sind sehr scharf darauf, dass die Disziplin da ist, dass jeder dabei ist. Das ist sehr wichtig“, so der Ex-Profi.

Geht der Höhenflug weiter?

Nach der Länderspielpause warten harte Aufgaben auf S04. Es geht gegen andere Top-Team aus Liga zwei. Hannover, Darmstadt, Karlsruhe und Elversberg steht für Königsblau nun auf dem Programm. Dazu geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals auswärts zum SVD. Auch wenn in Liga zwei wohl kein Spiel als „leichter“ oder „schwerer“ abgestempelt werden darf, sind die kommenden Spiele schon noch einmal eine Belastungs- und Bewährungsprobe für das Team von Miron Muslic.

„Wichtig ist, dass wir das mit der gleichen Mentalität und Intensität angehen. Es kann auch sein, dass mal ein Spiel nicht so ausgeht, wie wir uns es wünschen. Aber dann geht es auch weiter“, meinte Mulder gegenüber „Sky“. Auf Schalke hofft nun jeder auf die Fortsetzung der Siegesserie!