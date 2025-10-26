Tor-Bann bei Schalke 04 endlich gebrochen! Jetzt packt Moussa Sylla aus

Seit dem ersten Spieltag hatte Moussa Sylla nicht mehr für Schalke 04 getroffen, sechs Spiele wartete der Top-Stürmer auf einen Treffer, ehe der Knoten in Hannover endlich platzen wollte. Gegen 96 traf er früh doppelt und brachte sein Team so auf die Siegerstraße.

Nicht nur dem Angreifer selbst dürften in Hannover einige Steine vom Herzen gefallen sein – ganz Schalke 04 hat sich mit und für den Angreifer gefreut. Im Interview mit den Vereinsmedien spricht er nun über die vergangenen Wochen und wie er selbst mit der Torflaute umgegangen ist.

S04-Angreifer Sylla spricht über Torflaute

Sylla ist und bleibt der Superstar im Schalker Team. Der Angreifer ist im Sommer immer wieder mit einem Millionen-Abgang in Verbindung gebracht worden. Doch der Transfer scheiterte letztlich. Sylla bleibt also mindestens bis zum Winter in Gelsenkirchen und soll bis dahin möglichst oft treffen.

Bis zum 9. Spieltag war ihm dies jedoch nur einmal gelungen – obwohl er immer wieder Großchancen hatte. In Hannover traf er dann innerhalb von zehn Minuten zweimal traf und seine Tordürre beendete.

„In der Zeit, in der du als Stürmer keine Tore schießt, musst du ruhig bleiben, weiterarbeiten und im Trainer treffen, dann kommt das automatisch“, erklärte Sylla die vergangenen Wochen. „Alle glauben an mich, das gibt mir viel Selbstbewusstsein“, machte der Nationalspieler Malis deutlich.

Enge Verbindung zwischen Muslic und Sylla

Auch sprach Sylla über die Bindung zu Chefcoach Miron Muslic und dem Trainerteam. Diese sei sehr, sehr eng. Muslic hatte sich in den vergangenen Wochen immer wieder vor den Stürmer gestellt, hat ihm blind vertraut und an ihm festgehalten. Mit Erfolg. „Der Trainer spricht jeden Tag mit mir, das hilft mir sehr“, so der Schalke-Stürmer.

„Ich bin da, um dem Verein zu helfen“, machte Sylla deutlich. Trotz der wilden Wochen und der Gerüchte und Verhandlungen im Sommer identifiziert sich der Angreifer weiterhin voll mit S04. „Ich gebe alles für diesen Verein. Ich glaube, das haben die Fans auch gesehen“, so der 25-Jährige weiter.