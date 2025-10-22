Neue Schalke-Stärken! Unter Muslic ist plötzlich alles anders

Schalke 04 schwebt in diesen Tagen auf Wolke. So erfolgreich und so gut war Königsblau lange nicht mehr, so ruhig war es am Berger Feld ebenfalls nur selten. Schalke gehört unter Miron Muslic zu den besten Teams der Liga.

Muslic hat Königsblau wahrlich umgekrempelt – dabei ist vor allem eine Sache zu einer echten Stärke für Schalke 04 geworden. Königsblau profitiert davon, vom Start weg hellwach, hoch konzentriert und engagiert zu sein.

Schalkes Frühstarts liefern die Grundlage

Schon am ersten Spieltag gegen Hertha BSC Berlin (2:1) zeigte S04, was man in der laufenden Saison vorhat: Von Beginn an Vollgas zu geben. Königsblau schoss in der Frühphase des Spiels (16. und 22. Minute) zwei Tore und ebnete den Weg zum ersten Saisonsieg.

Dass das kein Zufall war, zeigte Königsblau in den Wochen darauf. Auch in Magdeburg – Kenan Karaman traf in der zehnten Spielminute – ging Schalke früh in Führung. Noch besser kam es dann in Bielefeld (2:1) und in Hannover (3:0).

Denn sowohl bei der Arminia als auch bei 96 traf Schalke in den ersten 20 Minuten gleich zweimal. In beiden Spielen sorgten die beiden frühen Tore für den Auswärtssieg. Schließlich kann Königsblau sich im Spielverlauf dann auf die starke Defensive verlassen.

Blitz-Start und Standardstärke

Doch neben dem Fakt, dass Schalke in vielen Spielen vom Start weg auf der Höhe war und gut in die Spiele reinkommt, wird auch ein anderer Faktor mehr und mehr zum Erfolgsgaranten für S04: die Standards. Fast die Hälfte aller Saisontore sind nach Ecken, Freistößen oder Elfmetern gefallen.

Gegenüber stehen lediglich zwei Gegentore nach Standards – ein Elfmeter in Kaiserslautern (0:1) und eine Ecke in Bielefeld. Schalke hat eine klare Struktur, eine Handschrift – dabei spielen auch Faktoren wie frühe Tore und Standardsituationen ein großes Thema. In den vergangenen Jahren schrieb man bei solchen Themen fast ausschließlich negative Schlagzeilen.