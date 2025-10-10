Miron Muslic sorgt für S04-Überraschung – jetzt bekommen SIE die große Chance

So gut lief es schon lange nicht mehr bei Königsblau! Die Stimmung im Klub ist bestens, die Fans blicken bestens gelaunt auf ihren Herzensklub. Und das nächste Highlight steht schon vor der Tür: Am Samstag (11. Oktober) absolviert S04 ein Testspiel gegen Bohemian FC in Dublin. Mehr als 2000 Schalker werden in der irischen Hauptstadt erwartet.

Mit Blick auf den Test gegen den irischen Erstligisten gibt es aufseiten der Knappen einige Überraschungen. Denn während einige Stammkräfte gar nicht erst mit nach Dublin reisen werden, könnte auf einige S04-Talente die große Chance warten.

Überraschender Kader für S04-Test in Dublin

Jugend forscht bei Königsblau! Wenn der S04-Tross am Freitag (10. Oktober) zum Testspiel auf die Insel reist, werden etliche Youngsters aus dem Profikader, der U23 und der U19 mit an Board sein. Viele Nachwuchstalente haben sich in den letzten Wochen in ihren jeweiligen Mannschaften aufgedrängt. Nun dürfen sie also Belohnung mit auf die Testspiel-Reise.

So werden unter anderem Mika Khadr, Ayman Gulasi und Jakob Sachse dabei sein – das Trio konnte zuletzt in der U23 überzeugen. Auch Luca Vozar, Mika Wallentowitz und Claudio Katunda aus der U19 werden mit an Board sein.

„In persönlichen Gesprächen mit mir haben Jakob Fimpel und Norbert Elgert Spieler aus ihren Mannschaften empfohlen, die es sich mit ihren Leistungen verdient haben“, so Chef-Trainer Muslic über die Entscheidung, einigen Top-Talenten die Chance zu geben, mitzureisen.

Leistungsträger werden geschont

„Nicht mitreisen werden nach den ersten intensiven Wochen der Saison Loris Karius, Kenan Karaman, Ron Schallenberg und Soufiane El-Faouzi aus Gründen der Belastungssteuerung“, heißt es vonseiten des Revierklubs. Bryan Lasme und Amin Younes werden aufgrund von kleineren Blessuren in Gelsenkirchen bleiben. Die Langzeitverletzten rund um Timo Becker, Max Grüger, Emil Höjlund, Peter Remmert, Tomas Kalas und Zaid Amoussou-Tchibara werden ebenfalls in Deutschland bleiben und an ihrem Comeback arbeiten.

Schalke nutzt die Länderspielpause und den Test in Dublin also, um einzelne Stammkräfte zu schonen und den Youngsters die Möglichkeit zu bieten, sich zu zeigen. Muslic bleibt seiner Line treu und möchte die jungen S04-Talente bestmöglich integrieren. Bei Vitalie Becker und Mertcan Ayhan hat dies bereits bestens funktioniert.