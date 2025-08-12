Offiziell! Pokalgegner Leipzig gelingt vor Schalke-Duell ein Hammer-Deal

Auf den 1. FC Lokomotive Leipzig wartet ein echtes Highlight! Am Sonntag (27. August, 18 Uhr) trifft der Regionalligist in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den FC Schalke 04. Es ist der erste DFB-Auftritt des Ostklubs seit dem 0:7 gegen Eintracht Frankfurt 2023. Insgesamt begegnen sich beide Vereine im DFB-Pokal zum dritten Mal.

Kurz vor dem Kracher-Duell gegen Schalke hat Lokomotive Leipzig noch einen echten Transfer-Coup verkünden können: Eren Öztürk bleibt langfristig in Sachsen. Das machte Lok kürzlich offiziell.

Schalke-Gegner Leipzig verkündet Transfer-Coup

Er war zweifelsohne der Shootingstar der vergangenen Saison: Öztürk legte ein tolles Jahr in Leipzig hin, 12 Torbeteiligungen konnte der Youngster verbuchen. Allerdings war der Offensiv-Akteur nur ausgeliehen – im Sommer 2024 kam er per Leihe vom Karlsruher SC.

Nach der letzten Spielzeit kehrte Öztürk also vorerst zum KSC zurück. Doch für alle Beteiligten war schnell klar: Der 21-jährige Türke soll auch über den Sommer hinaus in Leipzig spielen. Und die Lok-Bosse arbeiteten auf Hochtour an einer Festverpflichtung des Youngsters. Ein Vorhaben, das letztlich geglückt ist.

„Wir standen schon seit längerem im Austausch mit Eren und dem KSC – deshalb sind wir sehr glücklich, dass der Transfer jetzt geklappt hat. Während seiner letztjährigen Leihe in die Regionalliga Nordost hat Eren mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht“, so Leipzigs Sportchef Toni Wachsmuth.

Wird Lok zum Schalker Pokalschreck?

Mit der Verpflichtung Öztürks hat der Regionalligist durchaus ein Statement gesetzt. Denn in der vierten Liga ist der 21-Jährige ein echter Unterschiedsspieler. Mit dem „Neuzugang“ möchte Lok nun für eine große Überraschung im DFB-Pokal sorgen. Zuletzt ist Leipzig 1998 über die erste Runde hinaus gekommen.

1995 kegelte S04 Leipzig in Runde zwei raus, 1936! holte Leipzig den DFB-Pokal, feierte damit den bisher letzten bundesweiten Triumph der Vereinsgeschichte. Der Gegner? Ausgerechnet Schalke 04. Es wartet also ein spannendes und enorm traditionsreiches Duell auf die Fans.