Jetzt also doch? S04 forciert wohl Abgang von Offensiv-Akteur an

Über ihn ist viel geschrieben, gesprochen und diskutiert worden. Er ist oft sehr hart kritisiert worden, galt bei Schalke 04 gar schon als abgeschrieben. Bis Miron Muslic bei S04 übernahm und Bryan Lasme massig Vertrauen schenkte. Und plötzlich drehte der Franzose auf.

Im DFB-Pokal bei Lok Leipzig schoss er S04 in die nächste Runde (1:0), gegen Bochum (2:1) erzielte er den wichtigen Siegtreffer und katapultierte sich so tief in die Herzen der Knappen-Anhänger. Dabei stand er bei eben jenen lange Zeit enorm in der Kritik.

S04-Akteur Lasme doch ein Verkaufskandidat?

Muslic machte gegen Ende der Sommer-Vorbereitung sehr deutlich, dass er mit Lasme plane. Dessen Paket aus Schnelligkeit, Dynamik und Körperlichkeit passe genau zudem, was er sich vorstelle. In dem ein oder anderen Spiel der laufenden Saison konnte man dies durchaus sehen – auch abseits seiner Tore.

Nach vielen Blessuren und Verletzungen scheint Lasme auf dem Weg zu sein, richtig fit zu werden. Dazu spürt er das vollste Vertrauen des Trainierteams – dementsprechend selbstbewusst agiert er auf dem Platz. Vorrangig als Einwechselspieler, jedoch in einer nicht ganz unwichtigen Rolle. Schließlich ist er in jeder einzelnen Partie in die Partie gekommen.

Lasme macht einen ganz anderen Eindruck als in den vergangenen Saisons – ein großer Verdienst von Muslic. Und doch schwebt ein möglicher Abgang weiterhin über Lasme und S04. Nun kommen neue Gerüchte zu der Zukunft des 26-Jährigen.

Lasme zu teuer für Königsblau?

Laut der „Bild“ denke Schalke über einen möglichen Winter-Abgang Lasmes nach. Einen Hauptgrund sollen die Finanzen spielen. Denn der schnelle Angreifer soll auf Schalke rund 500.000 Euro Jahresgehalt verdienen und ist dazu noch bis 2027 gebunden. Für einen Einwechselspieler in der zweiten oder gar dritten Reihe ist das ganz schön happig.

Königsblau würde Lasme deshalb gerne abgeben und im Gegenzug einen günstigeren Stürmer hinzuholen, heißt es. Da auch die Zukunft von Top-Stürmer Moussa Sylla weiter ungewiss ist, könnte es im Winter gar zu einem etwas größeren Umbruch beim Schalke-Angriff kommen.