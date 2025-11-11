Pure Ungewissheit auf Schalke! Dickes Fragezeichen hinter Profi-Rückkehr

Der FC Schalke 04 hat mit dem 1:0-Sieg gegen die SV Elversberg ein echtes Statement setzen können. Und doch zeigte dieser Erfolg auch, dass der Kader des Revierklubs aus dem letzten Loch pfeift. Die Länderspielpause kommt für S04 zum richtigen Zeitpunkt.

Schalke 04 ist in den kommenden Wochen darauf angewiesen, dass der ein oder andere Spieler, der derzeit noch angeschlagen oder verletzt ist, zurückkommt. Doch die Aussichten sind alles andere als gut. Vor allem bei einem Spieler sind Bedenken, inwieweit er S04 kurzfristig helfen kann, durchaus berechtigt.

Schalke-Stürmer Lasme bald wieder eine Option?

Vor allem offensiv hat der FC Schalke 04 massig Ausfälle zu beklagen. Neben Zaid Amoussou-Tchibara, der aufgrund eines Kreuzbandrisses schon seit Frühling 2025 fehlt, und Emil Höjlund, der mittlerweile als dauerverletzt gilt, sind in den vergangenen Wochen auch Christopher Antwi-Adjei, Peter Remmert, Christian Gomis und Bryan Lasme ausgefallen.

Sechs Spieler, die potenziell in der Startelf stehen könnten, fehlen Königsblau derzeit. Mit Blick auf die nächsten Partien könnten Antwi-Adjei und Lasme wieder eine Alternative sein. Alle andere werden Miron Muslic noch länger nicht zur Verfügung stehen. Doch selbst die Rückkehr der besagten Antwi-Adjei und Lasme ist keineswegs sicher!

Vor allem bei Lasme wäre es ohnehin fraglich, inwie weit er direkt wieder eine richtige Alternative sein würde. Der Franzose fehlt seit Anfang Oktober und hatte in der Vergangenheit schon mit etlichen Muskelverletzungen zu kämpfen.

Bitterer Ausfall nach Formhoch

Zu Beginn der Saison hatte er einen echten Höhenflug. So schoss er sein Team sowohl im DFB-Pokal in Leipzig (1:0) als auch im Nachbarschaftsduell gegen den VfL Bochum zum Sieg (2:1). Danach dachten alle bei S04, dass er nun endlich richtig zündet. Doch die Form konnte er nicht halten, ehe er sich wenige Wochen später verletzte.

So oder so kann Schalke derzeit jeden (Offensiv-)Spieler, der von seiner Verletzung zurückkommt und wieder eine Alternative darstellt, gut gebrauchen. Doch vor allem bei Lasme dürften die Fragezeichen größer sein als bei manch anderen Akteuren.