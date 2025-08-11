Schalke-Akteur überrascht alle – für einen Youngster sind das keine guten Nachrichten

Nach dem furiosen 2:1-Auftaktsieg gegen Hertha BSC setzte es für Miron Muslic und sein Team in Kaiserslautern die erste Saisonniederlage. S04 verlor mit 0:1 gegen den FCK, musste sich letztlich aufgrund eines berechtigten Elfmeters geschlagen geben.

Während es bei Schalke in der Offensive überhaupt nicht laufen wollte, stand Königsblau defensiv einmal mehr extrem stabil. Dies war auch Neuzugang Hasan Kurucay zu verdanken – der 27-jährige Türke zeigte bei seinem Debüt ein starkes Spiel.

Schalke verliert, Kurucay überzeugt

Erstes Spiel für den neuen Verein, erste Partie seit Mai, auf dem Betzenberg gegen den FCK – für Kurucay hätte es wohl kaum eine schwierigere Premiere geben können. Und doch meisterte der S04-Neuzugang dies enorm souverän. In den ersten Minuten zeigte er noch ein, zwei kleinere Wackler, doch dann lieferte er einen astreinen Auftritt.

Dass er keine wirkliche Vorbereitung hatte und zuletzt Anfang Mai spielte, war ihm kaum anzusehen. Er konnte die Lücke des gesperrten Abwehrchefs Nikola Katic füllen und überzeugte sowohl auf dem Boden als auch in der Luft. In der Form war dies wohl kaum zu erwarten. Das war ein starkes und vielversprechendes Debüt von Kurucay!

++ Hammer-Einstand! Schalke-Neuzugang lässt Norbert Elgert jubeln ++

Sowohl in den Zweikämpfen als auch mit dem Ball am Fuß zeigte er, dass er für S04 im Laufe der Saison noch enorm wichtig werden könnte. Seine fehlende Spielpraxis war ihm kaum anzumerken. Und das könnte für einen Knappen-Youngster nichts Gutes bedeuten.

Droht Sanchez die Bank?

Denn während Timo Becker und Katic gesetzt sind, herrscht auf der linken Innenverteidigerposition noch Unklarheit. Nach dem starken Auftritt Kurucays wohl mehr denn je. Denn zwar konnte Abwehr-Youngster Felipe Sanchez mit soliden Leistungen gegen Berlin und Kaiserslautern Pluspunkte sammeln, doch Kurucay könnte – Stand jetzt – wohl noch eine ganz andere Stabilität in die Defensive bringen.

Weitere News:

Mit Becker, Katic und Kurucay hätte S04 eine Dreierkette, die zweifelsohne zu den besten der Liga zählen würden. Muslic steht also vor einer schwierigen Entscheidung: Setzt er weiter auf Sanchez oder lässt er Kurucay ab sofort ran?