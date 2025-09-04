Sorge um Schalke-Profis: Droht ein doppelter Ausfall?

Neun Punkte aus vier Spielen und im DFB-Pokal Runde zwei erreicht: Einen solchen Saisonstart haben wohl nicht viele Fans und Experten erwartet. Fakt ist: Schalke ist gut in die Saison gekommen, die Arbeit von Miron Muslic und seinem Team trägt erste Früchte.

Zu Beginn der Länderspielpause gibt es jedoch kleine Dämpfer für Schalke: Gleich zwei Akteure, die zuletzt zum Stammaufgebot von Muslic gehörten, fehlen im Training. Droht gar ein doppelter Ausfall?

Schalke bangt um zwei Akteure

Er kam erst spät zu S04 und schlug komplett ein: Hassan Kurucay ist eine echte Verstärkung für die Defensive der Knappen. Gemeinsam mit Abwehrchef Nikola Katic und Vize-Kapitän Timo Becker bildet er ein starkes Dreiergespann. Schon in den ersten Wochen hat dieses Trio die Hoffnung geweckt, dass defensive Sorgen der Vergangenheit angehören könnten.

In vier von fünf Spielen stand der türkische Abwehrspieler in der Startelf, schoss gegen den VfL Bochum (2:1) dazu schon sein erstes Tor. Wie S04 am Dienstag (4. September) mitteilte, wird er jedoch vorerst pausieren müssen. Er soll schon vor dem Spiel in Dresden (2:1) angeschlagen gewesen sein, ging also nicht ganz fit in die Partie.

Von Seiten des Klubs heißt es, er müsse „vorerst“ pausieren. Dies lässt natürlich Raum für Spekulationen, allerdings könnte es durchaus sein, dass ein Ausfall gegen Holstein Kiel (Samstag, 13. September, 13 Uhr) droht. Die gute Nachricht für S04: Kurucay hat durch die Länderspielpause noch einige Tage, um die Blessuren auszukurieren.

Erneute Sorgen um S04-Talent

Gleiches gilt für Emil Höjlund. Der Däne, der so viel Potenzial mitbringt, hatte schon in der vergangenen Saison mit etlichen Blessuren und Verletzungen zu kämpfen. Auch er soll schon angeschlagen in das Dresden-Spiel gegangen sein und „pausiert vorerst“. Auf Schalke setzt man weiterhin auf den Youngster, der vor einem Jahr vom FC Kopenhagen zu S04 gewechselt war.

Doch bislang macht sein Körper ihm ein Strich durch die Rechnung. Seine Anlagen sind durchaus da, um mittel- und langfristig ein Leistungsträger bei Königsblau zu werden. Allerdings wird er dafür zwangsläufig fit bleiben müssen.