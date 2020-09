Schalke 04: Kult-Trainer mit düsterer Prognose – „Wenn das nicht klappt, ist Schalke Zweitligist“

Aktualisiert: am 30.09.2020 um 07:24

Gelsenkirchen. Peter Neururer kann Schalke! Das hat er vor 30 Jahren bewiesen. Und auch heute noch traut sich der Kult-Coach Schalke 04 zu.

„Mein Vater hat mir immer mit auf den Weg gegeben: 'Mach, was du kannst'. Und dass ich Schalke kann, habe ich schon in schlimmeren Zeiten bewiesen“, sagte Neururer „Sport1“.

Ker, war dat schön - Schalkes letzte Meisterschaft in 13 Bildern Ker, war dat schön - Schalkes letzte Meisterschaft in 13 Bildern

Schalke 04: Peter Neururer würde für S04 Ausnahme machen

„Ich habe mich eigentlich als Trainer verabschiedet und gesagt, dass ich im deutschen Fußball nichts mehr mache“, sagte der 65-Jährige.

Doch für zwei Vereine würde er eine Ausnahme machen: „Nämlich Schalke 04, weil ich nicht nur Mitglied bin, sondern eine besondere Vergangenheit in diesem Klub habe, die nicht jeder hat. Und der 1. FC Köln. Für diese beiden Vereine würde ich nochmal arbeiten.“

Neururer war in der Saison 1989/90 bei Schalke 04 Trainer gewesen. Trotz der Tabellenführung beim damaligen Zweitligisten musste er seinen Hut nehmen. Neururer blieb dem Verein dennoch verbunden und nennt die Vorteile seiner Verpflichtung. „Ich wohne ja nur drei Minuten vom Stadion entfernt“, erklärt der 66-Jährige. Die Harley könne er also in der Garage lassen.

Das ist sind die Trainerstationen von Peter Neururer:

1984–1985 TuS Haltern

1985–1986 Westfalia Weitmar

1987 Rot-Weiss Essen

1988–1989 Alemannia Aachen

1989–1990 FC Schalke 04

1991 Hertha BSC

1991–1993 1. FC Saarbrücken

1994–1995 Hannover 96

1996–1997 1. FC Köln

1999 Fortuna Düsseldorf

1999–2000 Kickers Offenbach

2000–2001 LR Ahlen

2001–2005 VfL Bochum

2005–2006 Hannover 96

2008–2009 MSV Duisburg

2013–2014 VfL Bochum

2017–2018 VDV-Proficamp

2020 VDV-Proficamp

Und die Schalke-Fans könnten sich den Kult-Coach bei S04 durchaus vorstellen, glaubt er zu wissen. „Bei mir steht seitdem das Telefon nicht mehr still, das Faxgerät ist überfüllt und ich habe am Montag bis 1 Uhr rumtelefoniert. Sämtliche Schalke-Fanclubs melden sich bei mir“, meinte Neururer.

„Schalke kein Verein zum Üben“

Auf den aktuellen Top-Kandidaten Manuel Baum angesprochen, hält sich Neururer bedeckt: „Dazu sage ich besser nichts.“ Nur um dann anzufügen, dass „Schalke kein Verein zum Üben“ sei. „Wenn das nicht klappt, ist Schalke Zweitligist“. Weitere Kandidaten neben Baum sind Valerien Ismael und Marc Wilmots.

Vorstellung am Mittwoch?

Nun soll die Entscheidung um einen neuen Trainer gefallen sein. Schon am Mittwoch soll der Neue vorgestellt werden. Welche Kandidaten noch im Rennen sind, erfährst du hier >>> (ms)