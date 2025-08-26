Der „Hunter“ zurück auf Schalke – das steckte hinter dem Besuch

Der FC Schalke 04 feierte am Samstagabend vor über 60.000 Fans einen 2:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum. Neben den jubelnden Anhängern war auch Vereinslegende Klaas-Jan Huntelaar im Stadion. Sein Besuch weckte Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum Klub.

Huntelaars Anwesenheit hatte jedoch wohl rein private Gründe. Der frühere Schalke-Torjäger folgte einer Einladung von Clemens Tönnies, langjähriger Aufsichtsratschef der Königsblauen. In dessen Loge verfolgte der 42-Jährige das spannende Nachbarschaftsduell, das Schalke letztlich für sich entscheiden konnte.

Huntelaar verfolgte Schalke-Sieg im Stadion

Huntelaar und die Familie Tönnies pflegen weiterhin ein enges Verhältnis. Es ist gut möglich, dass er künftig weitere Spiele besucht. Seit seinem Karriereende nimmt Huntelaar jedoch keine Funktion bei Schalke ein. Er beendete 2021 seine Zeit bei den Königsblauen nach dem Abstieg aus der Bundesliga.

Nach seiner Profikarriere arbeitete Huntelaar im Management von Ajax Amsterdam. Er unterstützte dort zunächst die Sportdirektoren Gerry Hamstra und Sven Mislintat. Aufgrund interner Differenzen und einer Burnout-Erkrankung verließ er Ajax in diesem Jahr jedoch vorzeitig und ist seitdem nicht mehr im Profifußball tätig.

„Hunter“ bei Fans noch immer enorm beliebt

Huntelaars Verbindung zu Schalke bleibt stark – trotz seines derzeitigen Rückzugs aus dem Fußballgeschäft. Der Niederländer erlebte bei Schalke große Momente wie den DFB-Pokalsieg und den Bundesliga-Torschützenkönig-Titel. Für viele bleibt er eine Ikone des Vereins, auch wenn ein offizielles Comeback aktuell nicht geplant ist.

Die Schalke-Fans werden sich in dieser Personalie also wohl gedulden müssen. Fakt ist: Kaum ein Ex-Akteur ist auf Schalke und bei den Knappen-Fans noch so beliebt wie Huntelaar. Wann auch immer er sich mal am Berger Feld blicken lässt, strahlen viele Augen der S04-Anhänger.

