S04-Kapitän Karaman beeindruckt! Er lässt alle Kritiker verstummen

Bei Schalke 04 läuft es so richtig! Nach acht Spieltagen haben die Knappen starke 18 Punkte auf dem Konto und rangieren damit auf einem sensationellen zweiten Platz. Vor der Saison war damit keineswegs zu rechnen. Zu viele Fragezeichen und Unsicherheiten ebneten den Weg von S04.

Eines der größten Fragzeichen stand hinter Kapitän Kenan Karaman. Früh in der Vorbereitung verletzte er sich schwer. Nicht wenige waren sich sicher, dass es der Kapitän unter Miron Muslic schwer haben würde. Doch davon ist keine Spur – auch, weil sich der S04-Spielführer in den vergangenen Wochen noch einmal enorm weiterentwickelt hat!

Karaman weiterhin der Dreh- und Angelpunkt für S04

Wie kann er sich in den intensiven, enorm physischen und durchaus kompromisslosen Spielstil von Muslic einfügen? Wie soll er in das System passen? Kann er weiterhin eine zentrale Rolle spielen? Wird er nach seiner Verletzung wieder der „Alte“? Diese Fragen stellten sich vor der laufenden Spielzeit Fans und Experten. Die Zweifel an dem Kapitän waren nicht gerade klein.

Doch wie schon in den letzten beiden Jahren, als er Königsblau nahezu im Alleingang vor dem Abstieg bewahrt hatte, spielt der Routinier auch unter Muslic eine zentrale Rolle. Der neue Coach machte früh deutlich, dass Karaman Kapitän bleiben würde, schenkte ihm so von Beginn an maximales Vertrauen. Wohl wissend, dass sich der ehemalige türkische Nationalspieler in seinem Spielstil ein wenig verändern müsse.

Das hat Karaman in den vergangenen Wochen und Monaten getan. Nach seiner Verletzung hat er ein, zwei Partien gebraucht, um wieder in die Spur zu finden. Doch seither liefert er wieder richtig ab – mit Toren, Vorlagen und einem intensiven Spielstil. Nach knapp einem Saisondrittel lässt sich festhalten: Karaman hat sich an den neuen Trainer, das neue Spielsystem, das „neue Schalke“ angepasst und dabei nicht an Wichtigkeit und Wertschätzung verloren. Er ist und bleibt der Kopf der Mannschaft, das wichtigste Glied in der S04-Führungsachse.

Karaman lässt Fans staunen

Neben seinen drei Toren, die Königsblau sowohl in Dresden (1:0) und in Magdeburg (2:0) je drei wichtige Zähler beschert haben, besticht er auch mit seiner taktischen und läuferischen Klasse. Denn er macht das, was viele vor der Saison infrage gestellt haben: Intensiv spielen. Er wirft sich in die Zweikämpfe, fightet in der Offensiv- und in der Defensivbewegung um jeden Ball und sprintet auch in der Nachspielzeit noch über den halben Platz, um gegnerische Spieler anzulaufen. Das hat man in den letzten zweieinhalb in der Form von Karaman nicht unbedingt gesehen.

Dass Karaman mit Ball einer der stärksten Spieler der Liga ist, stand nie zur Debatte. Doch in den letzten Wochen hat er auch die Intensität und den Einsatz gegen den Ball noch einmal enorm nach oben geschraubt. Mit diesem Gesamtpaket ist Karaman weiterhin der wichtigste Spieler bei S04.

Mit Blick auf Muslic hat dieser es einmal mehr gemeistert, ein mögliches Problem – Karaman nicht in sein System und seinen Stil implementieren zu können – maximal geräuschlos aus der Welt zu schaffen.