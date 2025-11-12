Alles oder nichts? Schalke-Star Katic plötzlich im Fokus

Er ist einer der Gründe, wieso es beim FC Schalke 04 derzeit so gut läuft. Mit Nikola Katic hat Königsblau wieder einen richtigen Abwehr-Boss! Der Bosnier führt nicht nur die Defensive, sondern das komplette Team. Er lenkt und leitet das Spiel von hinten und zählt schon jetzt zu den besten Transfers des Sommers.

Während es bei Schalke für Katic in diesen Tagen richtig gut läuft, sieht das im Nationalteam noch ein wenig anders aus. Denn mit Bosnien muss Katic noch um die Teilnahme an der WM 2026 in Nord- und Mittelamerika bangen. Die Qualifikation für dieses Fußball-Highlight steht auf Messers Schneide.

Gelingt Schalke-Profi Katic der nächste Hammer?

Katic ist seit Sommer 2024 Nationalspieler, ist seitdem nur einmal nicht zur Nationalmannschaft eingeladen worden. Mittlerweile ist er auch bei Bosnien ein fester Bestandteil des Teams und kämpft gemeinsam mit seinen Landsmännern nun um die WM-Qualifikation.

Erst einmal war Bosnien-Herzegowina bei einer WM vertreten – 2014 in Brasilien. Seither wartet das osteuropäische Land auf eine zweite Teilnahme. Dieser Traum, dieses Ziel könnte schon in wenigen Tagen Realität werden. Doch auch in die andere Richtung kann es ganz schnell gehen.

Nach sechs von acht Spieltagen steht Bosnien derzeit auf Rang zwei der Gruppe H. Österreich liegt zwei Punkte vor Katic und Co., Rumänien drei Punkte dahinter. Und genau gegen diese beiden Mannschaften muss Bosnien in den letzten beiden Gruppenspielen ran. Das direkte Weiterkommen, der Einzug in die Playoffs oder das endgültige Aus – alles ist noch möglich.

Tankt Katic weiter Selbstvertrauen?

Am Samstag (15. November, 20.45 Uhr) geht es zunächst gegen Verfolger Rumänien ran. Sollten S04-Verteidiger Katic und Bosnien dieses Spiel gewinnen, wäre die Teilnahme an den Playoffs schon sicher. Dann würde es im letzten Spiel gegen Österreich (Dienstag, 18. November, 20.45 Uhr) um die direkte Qualifikation gehen. Verliert Bosnien allerdings gegen Rumänien, wird es richtig eng.

Sollte Bosnien direkt weiterkommen oder sich zumindest für die WM-Playoffs, die im März 2026 ausgetragen werden würden, qualifizieren, wäre es sicherlich auch für Katic selbst ein enormer Boost. Das könnte sich dann auch positiv auf seine Leistungen im S04-Dress auswirken. Wobei er schon seit Spieltag eins eine nahezu tadellose Saison spielt.